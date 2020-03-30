Проверяют кто куда едет

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: stasik02 от 30.03.2020 08:44:30
когда вся эта история кончится, никто не расскажет сколько пенсионеров умрет от сидения дома , от того ,что нарушился их привычный ритм жизни, от постоянной психологической накачки, от внезапных запретов. Скольким здоровым мужикам они сократили жизнь, из за того что нет определенности в том что будет завтра. А самое главное никто не знает будет ли это эффективно.
Организаторы резвятся на полную катушку. Объявили правила перемещения в пятницу вечером, когда должны были отделы кадров напечатать справки с места работы? а в понедельник с утра начали облавы на дорогах.
Не знаю штрафуют или нет но нервов попортят всем изрядно.
Так что не понятно, что еще хуже короновирус или подобные меры особенно в длительной перспективе.
KapitanNemo 30.03.2020 в 15:56:45 # 744483
«Мы скрестили атипичную пневмонию и вирус летучих мышей». Американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году
«Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный (т.е. новый гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека», - говорится в статье.
Оригинал статьи на nature.com
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
Все тайное становится явным!
США дура сама больше заразилась.
Цитата: Рамзес от 30.03.2020 10:23:13
Больше раздувают.
Больше раздувают.
Вот из-за таких показывающих часть больницы люди думают что это преувеличение.
В НЮ к госпиталю Elmhurst привезли рефрижераторы и там складируют трупы
https://www.google.com/amp/s/www.buzzfeednews.com/amphtml/miriamelder/coronavirus-new-york-city-hospital-nurse-covid-19-deaths
P. S. К сожалению все серьезнее чем говорят в новостях