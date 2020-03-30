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Проверяют кто куда едет
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danilov 30 Марта 2020 в 14:23:18
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  stasik02 30.03.2020 в 14:44:30   # 744475
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  stasik02 30.03.2020 в 14:46:30   # 744477
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  kkafp 30.03.2020 в 14:52:09   # 744479
Обязательно на себе проверить, склеишь ласты от этой заразы или нет ну и по пути прихватить побольше собратьев. Так мы устроены, что делать...
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  htmaker 30.03.2020 в 15:21:14   # 744480
"Новая стратегия для центральной Азии" (Майкл Помпео)
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  kubik 30.03.2020 в 15:54:06   # 744482
Цитата: stasik02 от 30.03.2020 08:44:30

когда вся эта история кончится, никто не расскажет сколько пенсионеров умрет от сидения дома , от того ,что нарушился их привычный ритм жизни, от постоянной психологической накачки, от внезапных запретов. Скольким здоровым мужикам они сократили жизнь, из за того что нет определенности в том что будет завтра. А самое главное никто не знает будет ли это эффективно.
Организаторы резвятся на полную катушку. Объявили правила перемещения в пятницу вечером, когда должны были отделы кадров напечатать справки с места работы? а в понедельник с утра начали облавы на дорогах.
Не знаю штрафуют или нет но нервов попортят всем изрядно.
Так что не понятно, что еще хуже короновирус или подобные меры особенно в длительной перспективе.
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  KapitanNemo 30.03.2020 в 15:56:45   # 744483
https://www.kp.kz/daily/27107/4182568/

«Мы скрестили атипичную пневмонию и вирус летучих мышей». Американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году

«Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный (т.е. новый гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека», - говорится в статье.



Оригинал статьи на nature.com
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787

Все тайное становится явным!
США дура сама больше заразилась.
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  Рамзес 30.03.2020 в 16:23:13   # 744489
Больше раздувают.
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  KS 30.03.2020 в 19:38:02   # 744503
Цитата: Рамзес от 30.03.2020 10:23:13
Больше раздувают.


Вот из-за таких показывающих часть больницы люди думают что это преувеличение.
В НЮ к госпиталю Elmhurst привезли рефрижераторы и там складируют трупы

https://www.google.com/amp/s/www.buzzfeednews.com/amphtml/miriamelder/coronavirus-new-york-city-hospital-nurse-covid-19-deaths

P. S. К сожалению все серьезнее чем говорят в новостях
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