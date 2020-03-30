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Очень хочет в школу
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danilov 30 Марта 2020 в 16:56:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 30.03.2020 в 17:23:48   # 744493
Полный двор детей, каждый день вижу как они "скучают"
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  Пастафариан 30.03.2020 в 17:24:25   # 744494
Через неделю, один к одному буду

P.S. Держись пацанчик
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  kubik 30.03.2020 в 17:28:55   # 744495
какая прелесть
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  GoodZone 30.03.2020 в 17:38:00   # 744496
Проснулась тяга к знаниям ? Мать, наверное, тот еще педагог...
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  KapitanNemo 30.03.2020 в 18:39:17   # 744498
Лапочка малыш! Все будет хорошо

Дворы кстати пустые, тишина непривычная кругом.
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  Софруджу 30.03.2020 в 19:22:59   # 744501
Ой, ты мой сладенький! Лапочка!
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