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Очень хочет в школу
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danilov 30 Марта 2020 в 16:56:08
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htmaker
30.03.2020 в 17:23:48
# 744493
Полный двор детей, каждый день вижу как они "скучают"
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Пастафариан
30.03.2020 в 17:24:25
# 744494
Через неделю, один к одному буду
P.S. Держись пацанчик
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kubik
30.03.2020 в 17:28:55
# 744495
какая прелесть
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GoodZone
30.03.2020 в 17:38:00
# 744496
Проснулась тяга к знаниям
? Мать, наверное, тот еще педагог...
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KapitanNemo
30.03.2020 в 18:39:17
# 744498
Лапочка малыш! Все будет хорошо
Дворы кстати пустые, тишина непривычная кругом.
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Софруджу
30.03.2020 в 19:22:59
# 744501
Ой, ты мой сладенький! Лапочка!
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