Подборка видео которое, которое полезно посмотреть нашим людям и чиновникам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
kkafp 12 Апреля 2020 в 11:56:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему нельзя «спасти экономику» дав людям умереть- это не касается развивающихся стран, что то он сильно отошел от нашей жизни, бедные наши пенсионеры не шатаются по круизным лайнерам, а всю маленькую пенсию отдают безработным детям, и еще сами бесплатно нянчатся со внуками. А вот закрытие хотя бы на время производств сильно бьет по нашему уровни жизни, и мы можем очень быстро скатится до уровня Африканских стран.
Жизнь во время эпидемии: количество умерших постоянно растет
- это видео я вообще не понял, ездит мужик по не очень пустому городу (у нас намного меньше людей и машин), где люди даже сидя толпой возле машины едят, много людей без масок, даже пробежкой занимаются, маски и перчатки продают без проблем - а где же горы труппов и нехватка масок и защитных средств которые по телевизору нас пугают! А рефрижераторы нужны что бы не смешивать инфицированные труппы с остальными, которые обычно лежат в больничном морге, но это не значит что трупов стало больше, где статистика что в прошлом году умерло за этот период столько людей от ИНФЕКЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ, а в этот период например раз в 10 больше, почему ни одна страна не предоставляет таких данных?!! Наоборот все кто умер с положительным тестом на коронавирус запрещают вскрытие, а сразу же хоронят!