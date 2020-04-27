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Видео
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с «неопознанными летающими объектами»
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danilov 28 Апреля 2020 в 09:37:01
Американское министерство обороны официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено «воздушное явление», которые власти страны характеризуют как «неопознанное». Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном американским военным ведомством в понедельник.



Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Как отмечает Пентагон, все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». ВМС США ранее признали подлинность этих видео.

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — пояснили в Министерстве обороны США.

При этом Пентагон подчеркнул, что «воздушное явление, которое можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуется как неопознанное».

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