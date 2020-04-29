Нефть | SEGOZAVTRA (Леонид Багдасаров, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Сева Ловкачев)

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Kalhaman 29 Апреля 2020 в 11:06:44
Что такое нефть: останки динозавров или древние породы папоротников?
Цены на нефть падают - это страшно?
В чем преимущества российской нефти на мировом рынке?
От чего зависит качество топлива на АЗС?
Закончится ли нефть?
А также про Илона Маска и Tesla, цены на топливо, происхождение «барреля», политика Трампа и высшее образование Азамата.
*Выпуск записан в конце марта
За столом:
1. Леонид Багдасаров - кандидат технических наук, доцент факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, автор книги «Популярная нефтепереработка».
Ссылка на книгу: https://clck.ru/N6dyo
Подкасты Леонида Багдасарова https://radiomayak.ru/persons/person/...
2. Азамат Мусагалиев - юморист, телеведущий, актёр, приятный профессиональный собеседник
3. Давид Цаллаев - автор, актёр, креативный продюсер непосредственно юмористических проектов
4. Сева Ловкачев - ведущий, стендап-комик
Комментарии, по рейтингу, по дате
Простое объяснение.
Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с "низкой социальной ответственностью" за $50, которая придет через 15 дней. (Это называется фьючерсным контрактом). Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и старается экстренно его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены).
Что еще хуже, "сутенер" (Нью-Йоркская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.
Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива.
Ну хоть одно человеческое объяснение, спасибо.