Самый длинный маршрут на МКС

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Цитата: DITRX от 13.05.2020 11:21:36
Была инфа что 27 мая будет первый запуск spaceX с касманавтами NASA
Была инфа что 27 мая будет первый запуск spaceX с касманавтами NASA
Quote:
18 апр
NASA отправит астронавтов на МКС с территории США впервые за десять лет с момента закрытия программы «Шаттл» https://vc.ru/future/121207-nasa-otpravit-astronavtov-na-mks-s-territorii-ssha-vpervye-za-desyat-let-s-momenta-zakrytiya-programmy-shattl
Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon.
27 мая 2020 года NASA отправит астронавтов на МКС со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде — это будет первый полёт с территории США с 2011 года после закрытия программы «Шаттл». Астронавты будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность полёта пока не определена....
NASA отправит астронавтов на МКС с территории США впервые за десять лет с момента закрытия программы «Шаттл» https://vc.ru/future/121207-nasa-otpravit-astronavtov-na-mks-s-territorii-ssha-vpervye-za-desyat-let-s-momenta-zakrytiya-programmy-shattl
Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon.
27 мая 2020 года NASA отправит астронавтов на МКС со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде — это будет первый полёт с территории США с 2011 года после закрытия программы «Шаттл». Астронавты будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность полёта пока не определена....