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Самый длинный маршрут на МКС
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danilov 13 Мая 2020 в 12:43:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 13.05.2020 в 13:15:19   # 749604
На мкс оказывается такой же бардак как и у меня в комнате
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  DITRX 13.05.2020 в 17:21:36   # 749629
Была инфа что 27 мая будет первый запуск spaceX с касманавтами NASA
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  Ал 13.05.2020 в 20:58:53   # 749673
Цитата: DITRX от 13.05.2020 11:21:36
Была инфа что 27 мая будет первый запуск spaceX с касманавтами NASA

Quote:
18 апр
NASA отправит астронавтов на МКС с территории США впервые за десять лет с момента закрытия программы «Шаттл» https://vc.ru/future/121207-nasa-otpravit-astronavtov-na-mks-s-territorii-ssha-vpervye-za-desyat-let-s-momenta-zakrytiya-programmy-shattl
Это будет первый пилотируемый полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon.
27 мая 2020 года NASA отправит астронавтов на МКС со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде — это будет первый полёт с территории США с 2011 года после закрытия программы «Шаттл». Астронавты будут находиться в космосе до 110 дней, точная продолжительность полёта пока не определена....

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