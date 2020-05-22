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В Ярославле медведь напал на человека
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danilov 22 Мая 2020 в 13:08:03
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ГОРЫНЫЧ
22.05.2020 в 14:10:26
# 750699
Стереотипы запада, относительно России- небезосновательны.
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Ара горный
22.05.2020 в 14:23:07
# 750704
Просто медведю повезло, что в Ярославле эвенка нет.
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Mikado
22.05.2020 в 14:48:25
# 750707
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almako
22.05.2020 в 16:55:07
# 750723
Людей на улицах мало, вот и выходит всякий зверь.В Москве у меня во дворе утки поселились, уже вторую неделю ходят...
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