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В Ярославле медведь напал на человека
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danilov 22 Мая 2020 в 13:08:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 22.05.2020 в 14:10:26   # 750699
Стереотипы запада, относительно России- небезосновательны.

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  Ара горный 22.05.2020 в 14:23:07   # 750704
Просто медведю повезло, что в Ярославле эвенка нет.

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  Mikado 22.05.2020 в 14:48:25   # 750707
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  almako 22.05.2020 в 16:55:07   # 750723
Людей на улицах мало, вот и выходит всякий зверь.В Москве у меня во дворе утки поселились, уже вторую неделю ходят...
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