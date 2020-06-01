Пилот Boeing 747 заснял разряды статического электричества на лобовом стекле самолёта

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danilov 01 Июня 2020 в 12:31:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Panasonic от 01.06.2020 11:32:06Я не админ, просто у админа время немного появилось, вот он и банит всех подряд, даже моего любимчига Ала забанил...
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?
Цитата: NBE от 01.06.2020 11:59:00
Цитата: Panasonic от 01.06.2020 11:32:06Я не админ, просто у админа время немного появилось, вот он и банит всех подряд, даже моего любимчига Ала забанил...
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?