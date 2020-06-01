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Пилот Boeing 747 заснял разряды статического электричества на лобовом стекле самолёта
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danilov 01 Июня 2020 в 12:31:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 01.06.2020 в 14:31:58   # 751742
А регулярно вбрызгивать на стекло антистатик - проблема аэрокосмической отрасли
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  Panasonic 01.06.2020 в 17:32:06   # 751757
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?
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  Zoggyla 01.06.2020 в 17:57:08   # 751759
Одмин,в баню Панаса за дискредитацию твоей всемогущественности!
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  NBE 01.06.2020 в 17:59:00   # 751760
Цитата: Panasonic от 01.06.2020 11:32:06
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?
Я не админ, просто у админа время немного появилось, вот он и банит всех подряд, даже моего любимчига Ала забанил...
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  Pole13 01.06.2020 в 18:30:16   # 751764
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  Ал 01.06.2020 в 20:15:06   # 751774
Цитата: NBE от 01.06.2020 11:59:00
Цитата: Panasonic от 01.06.2020 11:32:06
Массовый бан. NBE, опять ваших рук дело?
Я не админ, просто у админа время немного появилось, вот он и банит всех подряд, даже моего любимчига Ала забанил...

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