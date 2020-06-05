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Грабежи продолжаются. Контроль над Нью-Йорком утерян и восстановлен
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danilov 05 Июня 2020 в 12:16:09


Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 05.06.2020 в 14:03:17   # 752113

Обнови видео Данилыч. 2 дня уже прошло
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  lado 05.06.2020 в 15:52:31   # 752118
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!
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  МишкаНаСевер 05.06.2020 в 16:09:09   # 752120
Новости про Америку - это конечно хорошо, но как говорил едридмадрид: "У американцев и россиян есть общая черта: и тем и другим плевать на то, что происходит в России, но и тем и другим не плевать, что происходит в Америке."

Почему не освещается новость: Признать геноцид казахов на международном уровне попросили депутаты https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/priznat-genotsid-kazahov-mejdunarodnom-urovne-poprosili-404290/
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  Ара горный 05.06.2020 в 16:24:08   # 752122
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!


https://t.me/varlamov_news/17845
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  KS 05.06.2020 в 16:56:38   # 752124
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ладо, не за толерантность протесты. За то-что менты у нас борзые без суда и следствия могут лишить жизни и за это им как правило ничего кроме увольнения.
То - что у него наркотики и он был не порядочный это не менту решать; работа мента задержать и доставить, а суд должен решать.
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  Zoggyla 05.06.2020 в 17:14:55   # 752126
Цитата: KS от 05.06.2020 10:56:38
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ладо, не за толерантность протесты. За то-что менты у нас борзые без суда и следствия могут лишить жизни и за это им как правило ничего кроме увольнения.
То - что у него наркотики и он был не порядочный это не менту решать; работа мента задержать и доставить, а суд должен решать.
Ой да ладно! Боятся у вас полицию,а иначе вы там все с катушек послетаете.
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  Absolute 05.06.2020 в 17:22:19   # 752128
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ещё как должны извиняться, 300 лет угнетения черных. По сей день присутствует расовое разделение. Джордж Флойд - это последняя капля была, такие протесты бывали уже не раз, в 70-е были похожие массовые протесты, тогда полицейский убил чернокожего. Даже такого известного артиста как Тупак Амару Шакур, полицейские жестоко избили при задержании в 90-е годы по причине, что он черный. Чернокожих при задержании расстреливают при любой малейшей угрозе, считая из дикими извергами, но вопрос кто виновен в этом, случайно не белые рабовладельцы ?
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  Zoggyla 05.06.2020 в 17:25:20   # 752129
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:22:19
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ещё как должны извиняться, 300 лет угнетения черных. По сей день присутствует расовое разделение. Джордж Флойд - это последняя капля была, такие протесты бывали уже не раз, в 70-е были похожие массовые протесты, тогда полицейский убил чернокожего. Даже такого известного артиста как Тупак Амару Шакур, полицейские жестоко избили при задержании в 90-е годы по причине, что он черный. Чернокожих при задержании расстреливают при любой малейшей угрозе, считая из дикими извергами, но вопрос кто виновен в этом, случайно не белые рабовладельцы ?
Как быть не очень коренным американцам, переселенцам начала 20 века? Черные или белые ленточки носить для отличия и на голову вставать в знак непричастности к рабовладению? Как быть со смешанными браками, с цветными детьми?
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  Absolute 05.06.2020 в 17:47:20   # 752136
Цитата: Zoggyla от 05.06.2020 11:25:20
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:22:19
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ещё как должны извиняться, 300 лет угнетения черных. По сей день присутствует расовое разделение. Джордж Флойд - это последняя капля была, такие протесты бывали уже не раз, в 70-е были похожие массовые протесты, тогда полицейский убил чернокожего. Даже такого известного артиста как Тупак Амару Шакур, полицейские жестоко избили при задержании в 90-е годы по причине, что он черный. Чернокожих при задержании расстреливают при любой малейшей угрозе, считая из дикими извергами, но вопрос кто виновен в этом, случайно не белые рабовладельцы ?
Как быть не очень коренным американцам, переселенцам начала 20 века? Черные или белые ленточки носить для отличия и на голову вставать в знак непричастности к рабовладению? Как быть со смешанными браками, с цветными детьми?

При чем тут смешанные браки ? Вопрос в том, что это осуществляется представителями ВЛАСТИ. Это вскрывает давнюю проблему рассизма в этой стране, и страна эта ПОЛИЦЕЙСКАЯ больше чем где-бы то ни было. Вопрос не в том, чтобы люди носили ленточки принадлежности, а что это проблема всего общества. Вы либо специально пытаетесь суть вопроса подменить или же не совсем понимаете о чем речь.
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  Zoggyla 05.06.2020 в 17:55:53   # 752138
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:47:20
Цитата: Zoggyla от 05.06.2020 11:25:20
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:22:19
Цитата: lado от 05.06.2020 09:52:31
Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?
Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?
Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??
Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ещё как должны извиняться, 300 лет угнетения черных. По сей день присутствует расовое разделение. Джордж Флойд - это последняя капля была, такие протесты бывали уже не раз, в 70-е были похожие массовые протесты, тогда полицейский убил чернокожего. Даже такого известного артиста как Тупак Амару Шакур, полицейские жестоко избили при задержании в 90-е годы по причине, что он черный. Чернокожих при задержании расстреливают при любой малейшей угрозе, считая из дикими извергами, но вопрос кто виновен в этом, случайно не белые рабовладельцы ?
Как быть не очень коренным американцам, переселенцам начала 20 века? Черные или белые ленточки носить для отличия и на голову вставать в знак непричастности к рабовладению? Как быть со смешанными браками, с цветными детьми?

При чем тут смешанные браки ? Вопрос в том, что это осуществляется представителями ВЛАСТИ. Это вскрывает давнюю проблему рассизма в этой стране, и страна эта ПОЛИЦЕЙСКАЯ больше чем где-бы то ни было. Вопрос не в том, чтобы люди носили ленточки принадлежности, а что это проблема всего общества. Вы либо специально пытаетесь суть вопроса подменить или же не совсем понимаете о чем речь.
Дети за отцов не в ответе. И заниматься глупым покоянием - удел слабых людей. Историю вспять не повернешь. Было, помним, живем дальше , учась на своих и чужих ошибках. Не умеем - имеем то, что имеем. Все.
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