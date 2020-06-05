Грабежи продолжаются. Контроль над Нью-Йорком утерян и восстановлен

Цитата: lado от

Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?

Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?

Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??

Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали! Вот какого черта когда черный убивает белого это нормально, а когда белый черного так это расизм?Плюс ко всему у этого ниггера убитого была куча судимостей, в добавок ещё и в крови нашли наркотики. Что это за идиотизм развели?Теперь белые должны за рабство извиняться, ботинки ниггера целовать, на колени вставать. Что за бред??Они там со своей толерантностью совсем уже кукухой поехали!

Ещё как должны извиняться, 300 лет угнетения черных. По сей день присутствует расовое разделение. Джордж Флойд - это последняя капля была, такие протесты бывали уже не раз, в 70-е были похожие массовые протесты, тогда полицейский убил чернокожего. Даже такого известного артиста как Тупак Амару Шакур, полицейские жестоко избили при задержании в 90-е годы по причине, что он черный. Чернокожих при задержании расстреливают при любой малейшей угрозе, считая из дикими извергами, но вопрос кто виновен в этом, случайно не белые рабовладельцы ?