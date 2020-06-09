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ДТП Пьяный Ефремов
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Гость 09 Июня 2020 в 16:00:31
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МарычЪ
09.06.2020 в 17:05:41
# 752380
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Zoggyla
09.06.2020 в 17:55:07
# 752391
А ведь был неплохой актер! Отскакался , не свежий буланчик. Только презрение. И , даже если алкоголь здесь не при делах, имидж - это асе!
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KAN13
09.06.2020 в 18:00:06
# 752393
12 лет , было бы неплохо .
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Zoggyla
09.06.2020 в 18:05:32
# 752395
Цитата:
KAN13
от
09.06.2020 12:00:06
12 лет , было бы неплохо .
Года 4, как-то так.
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GoodZone
09.06.2020 в 18:38:29
# 752404
Помню Ефремова старшего, младший - позорище... Его не так давно бухим в самолет не пустили, так его жена сказала типа люди не поняли, он пьяного изображал талантливо...
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