В Китае на скоростном шоссе рванула цистерна

Цитата: едридмадрид от

Цитата: Russbrz от

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нет новостей от философа - вот и новости тут продукшие с пропогондоновым российским душком нет новостей от философа - вот и новости тут продукшие с пропогондоновым российским душком

Все никак не уймешься,мудречок?Ты же, блть, провокатор гнилой. Отсоси у своего философа, правда ребра тебе могут помешать.