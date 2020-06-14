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В Китае на скоростном шоссе рванула цистерна
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danilov 14 Июня 2020 в 12:22:58
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  Zoggyla 14.06.2020 в 12:40:00   # 752848
Это полная жопа!
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  Russbrz 14.06.2020 в 13:46:48   # 752879
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  едридмадрид 14.06.2020 в 13:52:33   # 752884
Цитата: Russbrz от 14.06.2020 07:46:48
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нет новостей от философа - вот и новости тут продукшие с пропогондоновым российским душком
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  Zoggyla 14.06.2020 в 13:58:13   # 752885
Цитата: едридмадрид от 14.06.2020 07:52:33
Цитата: Russbrz от 14.06.2020 07:46:48
Старая новость


нет новостей от философа - вот и новости тут продукшие с пропогондоновым российским душком
Все никак не уймешься,мудречок?Ты же, блть, провокатор гнилой. Отсоси у своего философа, правда ребра тебе могут помешать.
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  htmaker 14.06.2020 в 15:05:22   # 752890
Дорога как нарисованная
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  едридмадрид 14.06.2020 в 15:46:14   # 752892
Цитата: Zoggyla от 14.06.2020 07:58:13
Цитата: едридмадрид от 14.06.2020 07:52:33
Цитата: Russbrz от 14.06.2020 07:46:48
Старая новость


нет новостей от философа - вот и новости тут продукшие с пропогондоновым российским душком
Все никак не уймешься,мудречок?Ты же, блть, провокатор гнилой. Отсоси у своего философа, правда ребра тебе могут помешать.


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  Ал 14.06.2020 в 17:01:15   # 752898
Quote:
19 человек погибли при взрыве бензовоза в Китае https://total.kz/ru/news/proisshestviya/19_chelovek_pogibli_pri_vzrive_benzovoza_v_kitae_date_2020_06_14_11_56_36
14 июня 2020, 15:26
ИА Тотал Казахстан
Более двух сотен людей пострадало при взрыве бензовоза в Китае.
В результате взрыва бензовоза в Китае по меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения, сообщает CGTN.
Взрыв цистерны с бензином произошел 13 июня на шоссе близ города Вэньлина в восточной провинции Чжэцзян. В результате ЧП были повреждены ближайшие здания, под завалами оказались люди.
В момент взрыва автоцистерна находилась недалеко от жилых домов. Рядом также находилось большое количество легковых автомобилей. На видео четко видно, как попавшие в эпицентр взрыва машины горят. Саму автоцистерну разорвало на куски и разбросало на близлежащие здания.
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