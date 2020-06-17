У грузовика отказали тормоза на полной скорости - "сплющило" легковые автомобили

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danilov 17 Июня 2020 в 09:37:25
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Ара горный 17.06.2020 в 10:28:49 # 753138
Цитата: acid от 17.06.2020 04:16:02
это Хова детка, там нет никаких расчетов - огромная мощность, гигантская грузоподъемность, а тормоза от велосипеда
это Хова детка, там нет никаких расчетов - огромная мощность, гигантская грузоподъемность, а тормоза от велосипеда
Все рассчитано в теории, и начерчено на ватмане. Агрегаты как правило это лицензионные копии европейских и американских производителей. Но качество воплощения в металле оставляет желать лучшего, плюс нещадная эксплуатация владельцами.
Горняк не работал скорее всего, а на рабочей тормозной системе спуск с горы ведет к перегреву колодок и барабанов. И все, и трупы.
Остается только кпп и основные тормоза и самое главное трезвая голова. По опыту скажу, безопасный спуск с перевала зависит от начальной скорости, чем она ниже, тем лучше. Перевалы бывают разные, короткий и крутой Машат не так опасен, как Куюк под Таразом и Архарлы под Талдыкорганом, которые начинаются так незаметно, но потом большой уклон и протяженность. Архарлы почти вынудил прыгать из машины моих знакомых, настолько все было плохо. Подымаясь на Куюк тоже часто навстречу летели фуры в облаке дыма, водители не знали особенности перевала.
Вот такие дела.
Цитата: ЛиКа от 17.06.2020 06:37:12
снимает так, как будто ожидал.
снимает так, как будто ожидал.
Это с камеры наблюдения снимают, записи которых не раз можно пересматривать, особенность у них такая, техническая характеристика!
Кстати, заметили на 1:06 собачка из одной машины вылезла?
Цитата: ЛиКа от 17.06.2020 06:37:12))
снимает так, как будто ожидал.
снимает так, как будто ожидал.
KapitanNemo 17.06.2020 в 17:44:55 # 753156