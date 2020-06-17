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У грузовика отказали тормоза на полной скорости - "сплющило" легковые автомобили
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danilov 17 Июня 2020 в 09:37:25
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  M54 17.06.2020 в 09:49:33   # 753135
Опять китайская howa?
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  acid 17.06.2020 в 10:16:02   # 753136
это Хова детка, там нет никаких расчетов - огромная мощность, гигантская грузоподъемность, а тормоза от велосипеда
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  Versus 17.06.2020 в 10:27:54   # 753137
Можно было увести машину в сторону, не?
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  Ара горный 17.06.2020 в 10:28:49   # 753138
Цитата: acid от 17.06.2020 04:16:02
это Хова детка, там нет никаких расчетов - огромная мощность, гигантская грузоподъемность, а тормоза от велосипеда


Все рассчитано в теории, и начерчено на ватмане. Агрегаты как правило это лицензионные копии европейских и американских производителей. Но качество воплощения в металле оставляет желать лучшего, плюс нещадная эксплуатация владельцами.
Горняк не работал скорее всего, а на рабочей тормозной системе спуск с горы ведет к перегреву колодок и барабанов. И все, и трупы.
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  htmaker 17.06.2020 в 11:19:15   # 753143
Дорожка на ремонте по правой стороне была бы идеальной для схода с трассы если тормоза отказали, разъ*бут водителя теперь по полной.
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  DITRX 17.06.2020 в 11:23:39   # 753144
мог в права уйти. или в крайняк биться об бордюр снижая скорость.
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  Pole13 17.06.2020 в 11:31:07   # 753146
Я когда начал работать на фуре, это был мой первый страх-отказ тормозов. Хорошо учитель был отличный и перевалов у нас в области много, было где потренироваться. Выскажу свое мнение: грузовики сделаны с запасом, особенно по тормозной системе. Помимо основной тормозной системы из инструментов торможения есть кпп, горный тормоз, интардер/ретардер, используя все вместе эти инструменты 40 тонную фуру можно безопасно и динамично спустить с любого перевала. Но теперь жизненные реалии: ретардер устанавливается не на все грузовики, он дорогой, увеличивает расход, но это самый эффективный инструмент. Горняк наши водители отключают, выдавливает прокладки,сальники на старых моторах.
Остается только кпп и основные тормоза и самое главное трезвая голова. По опыту скажу, безопасный спуск с перевала зависит от начальной скорости, чем она ниже, тем лучше. Перевалы бывают разные, короткий и крутой Машат не так опасен, как Куюк под Таразом и Архарлы под Талдыкорганом, которые начинаются так незаметно, но потом большой уклон и протяженность. Архарлы почти вынудил прыгать из машины моих знакомых, настолько все было плохо. Подымаясь на Куюк тоже часто навстречу летели фуры в облаке дыма, водители не знали особенности перевала.
Вот такие дела.
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  ЛиКа 17.06.2020 в 12:37:12   # 753147
снимает так, как будто ожидал.
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  jumanjiqz 17.06.2020 в 14:42:36   # 753149
Цитата: ЛиКа от 17.06.2020 06:37:12
снимает так, как будто ожидал.

Это с камеры наблюдения снимают, записи которых не раз можно пересматривать, особенность у них такая, техническая характеристика!

Кстати, заметили на 1:06 собачка из одной машины вылезла?
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  Snake666 17.06.2020 в 16:27:45   # 753153
Хорошо грузовик впереди оказался. Так бы он и дальше продолжил сметать всё на своём пути.
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  Versus 17.06.2020 в 16:42:00   # 753154
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  KapitanNemo 17.06.2020 в 17:44:55   # 753156
Резко вправо, грузовик бы перевернулся на левый бок и середина грузовика врезалась в бордюр.
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  Directrix 17.06.2020 в 18:49:34   # 753159
За рулем пидор, других слов нет. Решил при помощи смерти других свою шкуру спасти.
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