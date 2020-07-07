Фейерверк в столице. 2020.07.06

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Ара горный 07.07.2020 в 12:45:29 # 755497
Вроде закон один.
Люди умирают, нет простейших препаратов...у людей и денег нет...а они просто фейерверки дорогостоящие пускают...нет бы молчать в тряпочку...эх, все это уже порядком надоело!
Цитата: Маке0912 от 07.07.2020 07:21:38
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.
Кто их штрафом обложит, тот месяц сраться будет
Цитата: Денис222 от 07.07.2020 07:41:22
Кто их штрафом обложит, тот месяц сраться будет
Цитата: Маке0912 от 07.07.2020 07:21:38
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.
Кто их штрафом обложит, тот месяц сраться будет
Это я так по приколу.
Конечно штрафовать никого не будут.
Не будут же власти сами себя штрафовать.
Действительно Пир во время чумы.
Вот зачем народ провоцировать ?
Или специально делают ? Мы власти а вы никто. Умирайте там в низу дальше.
Пастафариан 07.07.2020 в 13:48:50 # 755513
Ответ:
- Завтра к вам не кто, не придет , завтра праздник.
P.S. Ладно, празднуйте без меня
Фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан - акимат Нур-Султана https://baigenews.kz/news/feyerverk_byl_prednaznachen_dlya_podnyatiya_nastroeniya_gorozhan_-_akimat_nur-sultana/
Его запустили вечером 6 июля в честь Дня столицы.
В акимате Нур-Султана ответили на возмущение граждан о грандиозном фейерверке, который прогремел в столице вечером 6 июля, передает BaigeNews.kz.
Журналисты попытались добиться ответа от городской администрации о размере потраченных на салют денежных средств на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. В свою очередь, управление культуры при акимате столицы заверило, что средства были выделены спонсорами, а фейерверк в честь Дня столицы был предназначен для поднятия настроения горожан.
"Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом", - отметили в управлении культуры.
сегодня, 14:05
Его запустили вечером 6 июля в честь Дня столицы.
В акимате Нур-Султана ответили на возмущение граждан о грандиозном фейерверке, который прогремел в столице вечером 6 июля, передает BaigeNews.kz.
Журналисты попытались добиться ответа от городской администрации о размере потраченных на салют денежных средств на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. В свою очередь, управление культуры при акимате столицы заверило, что средства были выделены спонсорами, а фейерверк в честь Дня столицы был предназначен для поднятия настроения горожан.
"Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом", - отметили в управлении культуры.
сегодня, 14:05
Цитата: строитель от 07.07.2020 08:20:37Quote:
Ну праздник же
Ну праздник же
Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет
вчера, 00:00
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nursultanu-nazarbaevu-ispolnilos-80-let-407344/
вчера, 00:00
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nursultanu-nazarbaevu-ispolnilos-80-let-407344/
Цитата: строитель от 07.07.2020 08:20:37
Ну праздник же
Ну праздник же
Вот она наша (элита) пьяная
Первый ролик старый. Станцевал Шал 2015 ради бога.
Сейчас так уже не сможет.
Второй ролик недавний на 9 мая вроде.
* Какие отвратительные рожи *
И эти пьяные рожи нами правят.