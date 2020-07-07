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Фейерверк в столице. 2020.07.06
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danilov 07 Июля 2020 в 12:42:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 07.07.2020 в 12:45:29   # 755497
Кислорода в стране нет, а оне хфеерверхи!
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  гримм 07.07.2020 в 12:53:04   # 755500
пир во время чумы!!!
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  Маке0912 07.07.2020 в 13:21:38   # 755507
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.
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  Денис222 07.07.2020 в 13:36:00   # 755508
Уже и не знаешь, что писать
Люди умирают, нет простейших препаратов...у людей и денег нет...а они просто фейерверки дорогостоящие пускают...нет бы молчать в тряпочку...эх, все это уже порядком надоело!
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  Денис222 07.07.2020 в 13:41:22   # 755510
Цитата: Маке0912 от 07.07.2020 07:21:38
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.


Кто их штрафом обложит, тот месяц сраться будет
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  Маке0912 07.07.2020 в 13:46:27   # 755512
Цитата: Денис222 от 07.07.2020 07:41:22
Цитата: Маке0912 от 07.07.2020 07:21:38
А что их не штрафуют.
Вроде закон один.


Кто их штрафом обложит, тот месяц сраться будет

Это я так по приколу.
Конечно штрафовать никого не будут.
Не будут же власти сами себя штрафовать.
Действительно Пир во время чумы.
Вот зачем народ провоцировать ?
Или специально делают ? Мы власти а вы никто. Умирайте там в низу дальше.

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  Пастафариан 07.07.2020 в 13:48:50   # 755513
У моего товарища, жена парализована и боли были не чего, не ест. Позвонил участковому 05.07.2020 типа так и так , направите к нам врача на утро 06.07.2020
Ответ:
- Завтра к вам не кто, не придет , завтра праздник.

P.S. Ладно, празднуйте без меня

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  Fotinij 07.07.2020 в 14:00:22   # 755519
Это пи&дец, товарищи! Так нагло плевать на народ , который их кормит - это за гранью понимания.
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  Ал 07.07.2020 в 14:11:01   # 755523
Quote:
Фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан - акимат Нур-Султана https://baigenews.kz/news/feyerverk_byl_prednaznachen_dlya_podnyatiya_nastroeniya_gorozhan_-_akimat_nur-sultana/
Его запустили вечером 6 июля в честь Дня столицы.
В акимате Нур-Султана ответили на возмущение граждан о грандиозном фейерверке, который прогремел в столице вечером 6 июля, передает BaigeNews.kz.
Журналисты попытались добиться ответа от городской администрации о размере потраченных на салют денежных средств на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. В свою очередь, управление культуры при акимате столицы заверило, что средства были выделены спонсорами, а фейерверк в честь Дня столицы был предназначен для поднятия настроения горожан.
"Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом", - отметили в управлении культуры.
сегодня, 14:05
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  строитель 07.07.2020 в 14:20:37   # 755529
Ну праздник же



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  Ал 07.07.2020 в 14:34:10   # 755534
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  Маке0912 07.07.2020 в 14:37:15   # 755535
Цитата: строитель от 07.07.2020 08:20:37
Ну праздник же




Вот она наша (элита) пьяная
Первый ролик старый. Станцевал Шал 2015 ради бога.
Сейчас так уже не сможет.
Второй ролик недавний на 9 мая вроде.
* Какие отвратительные рожи *
И эти пьяные рожи нами правят.
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  КЕДЫ 07.07.2020 в 15:05:56   # 755539
Новый танкер роснефти елбасой назвали
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  Ал 07.07.2020 в 15:25:59   # 755543
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