17 июля 1944 Марш позора

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 17 Июля 2020 в 16:03:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 17.07.2020 в 18:16:34 # 757131
Цитата: DITRX от 17.07.2020 12:10:23
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
А пропаганда в чем проявляется?
Цитата: DITRX от 17.07.2020 12:10:23
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
Моисея, Мухамета, Христа тоже предлагаете забыть?
Цитата: DITRX от 17.07.2020 12:10:23
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
Это что бы не забывали,а то в свете последних лет направо и налево историю переписывают.
В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошитьА чтобы Вам напомнить, что Вы сейчас вполне могли бы не писать тут комменты, а пахать на немецкого бюргера. Это одна история с хорошим концом, а плохо живем-это другая, с плохим. Напоминать надо, а то ведь возможно Ваш сын или дочь назовет победителем Америку с Англией. Кстати американцы столько военных преступников у себя спрятали, что тоже могли бы прогнать их в Вашингтоне, но у них на военных преступников свои виды.
Ну если это не пропаганда и вы действительно топите за тех кто делал эту историю может соберёмся в один день и сездим к парочку ветеранам и поможем им ну там в дома убраться, что то поченить, что то замиенить. а те кто реально не может воемя найти помогите матерьяльно. Они же за страну за вас воевали. и это гдето слышал что их вроде в городе в районе 900 осталось сейчас наверное еще меньше.
А пропаганда в чем проявляется?
А пропаганда в чем проявляется?