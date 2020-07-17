17 июля 1944 Марш позора

прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой