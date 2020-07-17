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17 июля 1944 Марш позора
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философ 17 Июля 2020 в 16:03:51
17 июля 1944 года 57 тысяч немецких военнопленных солдат и офицеров колонной прошли по улицам Москвы. Девятнадцать генералов во главе колонны вели свое поверженное войско. Они прошли по Москве, в которую надеялись войти победителями, мимо людей, которых должны были уничтожить.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 17.07.2020 в 18:10:23   # 757128
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой
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  МишкаНаСевер 17.07.2020 в 18:16:34   # 757131
Цитата: DITRX от 17.07.2020 12:10:23
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой

А пропаганда в чем проявляется?
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  Sosed 17.07.2020 в 19:03:45   # 757142
Цитата: DITRX от 17.07.2020 12:10:23
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой

Моисея, Мухамета, Христа тоже предлагаете забыть?
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  Рамзес 17.07.2020 в 19:19:07   # 757143
Цитата: DITRX от 17.07.2020 12:10:23
прям бесят эта пропаганда про 2мировую. Ну была война но это было еще почти 70 лет назад и эта уже история. Она не какого отношения ко мне не имеет. В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить ? вы бы еще про золотую орду тему поднял бы.Какой канал не включить везьде одно и тоже мы победили фашистов, мы победили захвачиков. Тогда может кто то ответит мне тогда почему мы живем хуже чем в побежденной Германии ??? Это история и пусть она останется таковой

Это что бы не забывали,а то в свете последних лет направо и налево историю переписывают.
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  старик 17.07.2020 в 21:11:52   # 757160
Quote:
В ней я в ней участвовал и мой отец тоже зачем прошлое ворошить
А чтобы Вам напомнить, что Вы сейчас вполне могли бы не писать тут комменты, а пахать на немецкого бюргера. Это одна история с хорошим концом, а плохо живем-это другая, с плохим. Напоминать надо, а то ведь возможно Ваш сын или дочь назовет победителем Америку с Англией. Кстати американцы столько военных преступников у себя спрятали, что тоже могли бы прогнать их в Вашингтоне, но у них на военных преступников свои виды.
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  DITRX 17.07.2020 в 22:16:26   # 757168
Quote:

А пропаганда в чем проявляется?
Ну если это не пропаганда и вы действительно топите за тех кто делал эту историю может соберёмся в один день и сездим к парочку ветеранам и поможем им ну там в дома убраться, что то поченить, что то замиенить. а те кто реально не может воемя найти помогите матерьяльно. Они же за страну за вас воевали. и это гдето слышал что их вроде в городе в районе 900 осталось сейчас наверное еще меньше.
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  DITRX 17.07.2020 в 22:22:38   # 757169
ходил я как то по долгу службы к ветеранам лет 15 назад. 9 мая относил им пару кг гречки муки и т.д живут они честно говоря не ахти. Пропагандой я называю то что постоянно крутят ролики как мы победили фашизм. но при этом забывают о простых людях. Если вы такие потриоты вместо того бы лайки ставить помоги те им. И я не предлогаю забыть историю а не забывать людей.
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  DITRX 17.07.2020 в 22:27:16   # 757170
43 ветерана ОСТАЛОСЬ в Шымкенте по данным февраля 2020
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