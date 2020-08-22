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Что будет с Беларусью дальше? / Редакция
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stasik02 22 Августа 2020 в 22:23:17
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  старик 22.08.2020 в 23:44:29   # 761457
Да Лукаш палку перегнул, но я -на стороне законной власти, потому как события с каждым днем все больше и больше скатывались к сценарию Украины. Призывы оппы к забастовкам, а по сути к развалу экономики страны, которую они как бы любят, не что иное как предательство. А пламенные речи-просто красивая упаковка этого предательства. Недаром в Беларусь устремились либерокантропы всех мастей из всех стран, а уж они то знают толк в развалах государств. Так что прояви Лукаш слабость Яныка и Беларуси подкрался ба пушной зверек.
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  МишкаНаСевер 23.08.2020 в 00:04:38   # 761461
Посмотрел и вспомнил свой самый первый коммент на сайте...
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