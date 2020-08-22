▲
Описание картинки
Что будет с Беларусью дальше? / Редакция
Да Лукаш палку перегнул, но я -на стороне законной власти, потому как события с каждым днем все больше и больше скатывались к сценарию Украины. Призывы оппы к забастовкам, а по сути к развалу экономики страны, которую они как бы любят, не что иное как предательство. А пламенные речи-просто красивая упаковка этого предательства. Недаром в Беларусь устремились либерокантропы всех мастей из всех стран, а уж они то знают толк в развалах государств. Так что прояви Лукаш слабость Яныка и Беларуси подкрался ба пушной зверек.
Посмотрел и вспомнил свой самый первый коммент на сайте...