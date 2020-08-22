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Свадебный гелик врезался в камаз
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danilov 22 Августа 2020 в 21:50:28
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Pole13
22.08.2020 в 22:33:02
# 761445
Жаль водителя КАМАЗА, КАМАЗ семью кормит. А сейчас пока оценка, пока суд.
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vvka
22.08.2020 в 22:37:12
# 761446
Господа на всяких разных "елитных" машинах, помните: законы физики работают для всех.
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Ал
22.08.2020 в 22:55:24
# 761448
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Беня Ладен
22.08.2020 в 23:00:46
# 761450
Нет нормальных слов, просто твари бессовестные.
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старик
22.08.2020 в 23:36:25
# 761455
Довыеживались! Ну и в духе времени: как бы ни было тревожно за друзей, а телефон с включенной камерой с собой. Незабываемые кадры с веселой свадьбы!
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Ал
22.08.2020 в 23:57:07
# 761459
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Васяй
23.08.2020 в 00:02:09
# 761460
Слов нет..Одни маты!
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звукач
23.08.2020 в 01:13:11
# 761471
Сука...куплю гелик себе.. крепкий какой - камазу передний мост вынес в клетка салона целая.
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