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Свадебный гелик врезался в камаз
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danilov 22 Августа 2020 в 21:50:28

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 22.08.2020 в 22:33:02   # 761445
Жаль водителя КАМАЗА, КАМАЗ семью кормит. А сейчас пока оценка, пока суд.
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  vvka 22.08.2020 в 22:37:12   # 761446
Господа на всяких разных "елитных" машинах, помните: законы физики работают для всех.
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  Ал 22.08.2020 в 22:55:24   # 761448
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  Беня Ладен 22.08.2020 в 23:00:46   # 761450
Нет нормальных слов, просто твари бессовестные.
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  старик 22.08.2020 в 23:36:25   # 761455
Довыеживались! Ну и в духе времени: как бы ни было тревожно за друзей, а телефон с включенной камерой с собой. Незабываемые кадры с веселой свадьбы!
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  Ал 22.08.2020 в 23:57:07   # 761459
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  Васяй 23.08.2020 в 00:02:09   # 761460
Слов нет..Одни маты!
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  звукач 23.08.2020 в 01:13:11   # 761471
Сука...куплю гелик себе.. крепкий какой - камазу передний мост вынес в клетка салона целая.
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