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Перестрелка между БЛМ и патриотами
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danilov 27 Августа 2020 в 12:12:28
Парень защищался от толпы БЛМ, которые на него напали.
2 трупа, он потом вышел к полиции и сдался.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hulioibaldez 27.08.2020 в 13:31:59   # 762011
Красавчик парряга
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  СССР 27.08.2020 в 14:16:32   # 762018
Пацану всего 17 лет, но у него есть уже взрослые яйца.
Сейчас о нём все американские таблоиды пишут, посещал всевозможные кружки, помогал старушкам, фанател от полицейской службы ИТП , в общем подрастающий супер патриот со взрослым сознанием.
Посадят, сам себе жизнь сломал.











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  Zoggyla 27.08.2020 в 14:19:55   # 762019
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
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  Vrangel 27.08.2020 в 14:38:37   # 762023
Надеюсь, что у него всё будет хорошо. И что он станет примером для других не менее достойных граждан)
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  sergei55 27.08.2020 в 15:33:51   # 762027
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 08:19:55
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.


надо было дать себя толпе запинать?
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  Zoggyla 27.08.2020 в 15:49:31   # 762028
Цитата: sergei55 от 27.08.2020 09:33:51
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 08:19:55
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.


надо было дать себя толпе земапинать?
А давай прикинем ситуацию. Пишут, что ему 17, а в сша ношение ружей и винтовок разрешается с 18, как охотничье оружие. Этот мОлодец с винтовкой оказался на дороге. С какой целью? ХЗ.
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  sergei55 27.08.2020 в 17:07:23   # 762037
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 09:49:31
Цитата: sergei55 от 27.08.2020 09:33:51
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 08:19:55
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.


надо было дать себя толпе земапинать?
А давай прикинем ситуацию. Пишут, что ему 17, а в сша ношение ружей и винтовок разрешается с 18, как охотничье оружие. Этот мОлодец с винтовкой оказался на дороге. С какой целью? ХЗ.


ЗАЩИЩАЛ АВТОМОБИЛИ, ТАМ БЕЛЫЕ ВЫШЛИ С ОРУЖИЕМ СВОЙ БИЗНЕС ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЭТИХ ГОПНИКОВ
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