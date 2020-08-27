Перестрелка между БЛМ и патриотами

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danilov 27 Августа 2020 в 12:12:28
2 трупа, он потом вышел к полиции и сдался.
BREAKING: as the shooter fled the scene to surrender to the police— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 26, 2020
BLM rioters attacked him, he then fired back over what appears to be a scuffle to get control of his weapon
Details are still unclear. I was up front on the initial shooting only
pic.twitter.com/tB7O2JKUUn
Комментарии, по рейтингу, по дате
Hulioibaldez 27.08.2020 в 13:31:59 # 762011
Сейчас о нём все американские таблоиды пишут, посещал всевозможные кружки, помогал старушкам, фанател от полицейской службы ИТП , в общем подрастающий супер патриот со взрослым сознанием.
Посадят, сам себе жизнь сломал.
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 08:19:55
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
надо было дать себя толпе запинать?
Цитата: sergei55 от 27.08.2020 09:33:51А давай прикинем ситуацию. Пишут, что ему 17, а в сша ношение ружей и винтовок разрешается с 18, как охотничье оружие. Этот мОлодец с винтовкой оказался на дороге. С какой целью? ХЗ.
надо было дать себя толпе земапинать?
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 08:19:55
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
надо было дать себя толпе земапинать?
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 09:49:31
Цитата: sergei55 от 27.08.2020 09:33:51А давай прикинем ситуацию. Пишут, что ему 17, а в сша ношение ружей и винтовок разрешается с 18, как охотничье оружие. Этот мОлодец с винтовкой оказался на дороге. С какой целью? ХЗ.
надо было дать себя толпе земапинать?
Цитата: Zoggyla от 27.08.2020 08:19:55
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.
надо было дать себя толпе земапинать?
ЗАЩИЩАЛ АВТОМОБИЛИ, ТАМ БЕЛЫЕ ВЫШЛИ С ОРУЖИЕМ СВОЙ БИЗНЕС ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЭТИХ ГОПНИКОВ