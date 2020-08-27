Перестрелка между БЛМ и патриотами

Цитата: sergei55 от

Цитата: Zoggyla от

А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства. А по-моему он просто дебил, испытавший прилив адреналина от убийства.



надо было дать себя толпе земапинать? надо было дать себя толпе земапинать?

А давай прикинем ситуацию. Пишут, что ему 17, а в сша ношение ружей и винтовок разрешается с 18, как охотничье оружие. Этот мОлодец с винтовкой оказался на дороге. С какой целью? ХЗ.