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Видео
В России рассекретили видео самого мощного ядерного взрыва, который когда-либо видел мир
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строитель 27 Августа 2020 в 21:42:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 28.08.2020 в 12:27:15   # 762118
Понятное дело, что с позиций пацифизма всё это очень страшно, и достижение неоднозначное. Но если посмотреть на это чисто с точки зрения развития науки и образования, то вот могли же. При "плохой" советской системе, как сейчас говорят, рассчитанной только на зубрёжку. А теперь что можем?
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  Zoggyla 28.08.2020 в 12:30:15   # 762119
И тут меня осенило! Без зубрежки, изготовления хитрых шпор - ну никак!
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  Zoggyla 28.08.2020 в 12:49:33   # 762120
Софруджу, неандертальцы походу были пацифистами и краманьонцы регулярно ими закусывали, а ихних женщин и ели и пользовали. Результат неутешительный.
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  NBE 28.08.2020 в 13:10:16   # 762123
Красиво. Правда большое сомнение что летчики и радиационная группа, которая сунулась на полигон сразу после взрыва, здоровыми и счастливыми дожили до старости.
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  Ара горный 28.08.2020 в 14:35:23   # 762124
Видео испытаний этой Царь-бомбы было на ютьюбе еще лет пять назад. Не целиком фильм, а эпизоды. И общее представление про эти испытания имелось.
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