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В России рассекретили видео самого мощного ядерного взрыва, который когда-либо видел мир
Понятное дело, что с позиций пацифизма всё это очень страшно, и достижение неоднозначное. Но если посмотреть на это чисто с точки зрения развития науки и образования, то вот могли же. При "плохой" советской системе, как сейчас говорят, рассчитанной только на зубрёжку. А теперь что можем?
И тут меня осенило! Без зубрежки, изготовления хитрых шпор - ну никак!
Софруджу, неандертальцы походу были пацифистами и краманьонцы регулярно ими закусывали, а ихних женщин и ели и пользовали. Результат неутешительный.
Красиво. Правда большое сомнение что летчики и радиационная группа, которая сунулась на полигон сразу после взрыва, здоровыми и счастливыми дожили до старости.
Видео испытаний этой Царь-бомбы было на ютьюбе еще лет пять назад. Не целиком фильм, а эпизоды. И общее представление про эти испытания имелось.