Новый айфон

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danilov 29 Августа 2020 в 10:19:12
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Panasonic
29.08.2020 в 11:18:23
# 762223
Мне одному фиолетово от этой новости?
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plex
29.08.2020 в 13:11:21
# 762247
Цитата:
Panasonic
от
29.08.2020 05:18:23
Мне одному фиолетово от этой новости?
Ну так ты же мог просто пропустить эту новость. В чем проблема?
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