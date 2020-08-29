Новый айфон

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danilov 29 Августа 2020 в 10:19:12
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  Panasonic 29.08.2020 в 11:18:23   # 762223
Мне одному фиолетово от этой новости?
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  plex 29.08.2020 в 13:11:21   # 762247
Цитата: Panasonic от 29.08.2020 05:18:23
Мне одному фиолетово от этой новости?

Ну так ты же мог просто пропустить эту новость. В чем проблема?
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