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Президент Туркмении пострелял по бочкам и сорвал аплодисменты
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Гость 05 Сентября 2020 в 13:00:49
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел стрельбы для силовиков. Сам глава государства также принял в них участие.
Мероприятие состоялось 2 сентября во время выездного заседания Госсовета безопасности, передает государственное агентство ТДХ. После завершения стрельб Бердымухамедов осмотрел пораженные цели и «распорядился придавать особое значение улучшению навыков владения различными видами стрелкового оружия солдат и офицеров силовых структур».
Затем президент сам пострелял по мишеням, сорвав аплодисменты.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 05.09.2020 в 13:04:28   # 762752
Аж тошнит, как представлю что у нас то же самое
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  NBE 05.09.2020 в 13:04:50   # 762753
Люблю я этого диктатора, у него хоть клипы прикольные.
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  строитель 05.09.2020 в 13:13:23   # 762754
Чем бы дитя не тешилось
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  vvka 05.09.2020 в 13:17:26   # 762755
Клинический долбоеб, как и его коллеги - путя, луноликий, мумия рахмона и иже с ними
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