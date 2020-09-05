Президент Туркмении пострелял по бочкам и сорвал аплодисменты

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Гость 05 Сентября 2020 в 13:00:49
Мероприятие состоялось 2 сентября во время выездного заседания Госсовета безопасности, передает государственное агентство ТДХ. После завершения стрельб Бердымухамедов осмотрел пораженные цели и «распорядился придавать особое значение улучшению навыков владения различными видами стрелкового оружия солдат и офицеров силовых структур».
Затем президент сам пострелял по мишеням, сорвав аплодисменты.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.09.2020 в 13:04:28 # 762752