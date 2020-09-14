Дрон поджигатель

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danilov 14 Сентября 2020 в 13:05:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хайли лайкли.
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05хренам ли нам ли им.
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
не они ли год назад сибирь жгли? поделись инфой.
Цитата: troll от 14.09.2020 09:05:08
не они ли год назад сибирь жгли? поделись инфой.
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
не они ли год назад сибирь жгли? поделись инфой.
Поделюсь.
Русские хакеры вредят исключительно демократичному и либеральному Западу.
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
Цитата: Zoggyla от 14.09.2020 10:37:42
Загадочно. А кто же мелколесье на Севере и Востоке РК пожег? Кто? Загадка!
Загадочно. А кто же мелколесье на Севере и Востоке РК пожег? Кто? Загадка!
Как житель Северного Казахстана в ближайшем прошлом, могу сказать кто: надежда и опора казахстанской экономики, субъекты малого бизнеса - дровосеки, подводящие леса под вырубку.
Это еще хорошо, что прижали фермеров, выжигавших пустыри под распашку и сжигавших солому на полях.