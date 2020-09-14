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Видео
Дрон поджигатель
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danilov 14 Сентября 2020 в 13:05:16
Американские спецслужбы расследуют происхождение этого необычного видео, на котором над лесом с дрона распыляется зажигательная смесь.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.09.2020 в 13:12:47   # 763118
От оно как! Пол Калифорнии уже спалили!
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  Hairless 14.09.2020 в 13:39:05   # 763119
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
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  Zoggyla 14.09.2020 в 13:44:14   # 763121
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
хренам ли нам ли им.
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  troll 14.09.2020 в 15:05:08   # 763130
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.

не они ли год назад сибирь жгли? поделись инфой.
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  Hairless 14.09.2020 в 16:31:16   # 763133
Цитата: troll от 14.09.2020 09:05:08
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.

не они ли год назад сибирь жгли? поделись инфой.

Поделюсь.
Русские хакеры вредят исключительно демократичному и либеральному Западу.
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  Zoggyla 14.09.2020 в 16:37:42   # 763134
Загадочно. А кто же мелколесье на Севере и Востоке РК пожег? Кто? Загадка!
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  Джимбо 14.09.2020 в 16:38:35   # 763135
Цитата: Hairless от 14.09.2020 07:39:05
Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.
Хайли лайкли.
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  Hairless 14.09.2020 в 17:25:14   # 763137
Цитата: Zoggyla от 14.09.2020 10:37:42
Загадочно. А кто же мелколесье на Севере и Востоке РК пожег? Кто? Загадка!

Как житель Северного Казахстана в ближайшем прошлом, могу сказать кто: надежда и опора казахстанской экономики, субъекты малого бизнеса - дровосеки, подводящие леса под вырубку.
Это еще хорошо, что прижали фермеров, выжигавших пустыри под распашку и сжигавших солому на полях.
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  Zoggyla 14.09.2020 в 17:37:27   # 763138
Наблюдал я эту "веселую пироманию" из окна своей хаты. Тоска без начала и без конца...(
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  Hairless 14.09.2020 в 17:50:40   # 763139
Я тоже вдоволь насмотрелся на творения их паскудных ручонок.
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  DITRX 14.09.2020 в 18:40:38   # 763146
так вот как надо его использовать. а мы дураки только ролики на нем снимаем Quote:
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  старик 14.09.2020 в 19:37:40   # 763151
Демократы?
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  звукач 15.09.2020 в 11:26:57   # 763189
Да нифига это не поджог,огонь до земли не долетает практически.И на встречный пал тоже не похоже обычно во встречном пале используют огненые шары.Скорее всего какая то неисправность произошла.
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  звукач 15.09.2020 в 11:28:31   # 763191
Возможно попытка использовать дрон для разжега встречного пала при тушении лесных пожаров.
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