Дрон поджигатель

Цитата: Hairless от

Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.

Хайли лайкли. Не иначе как русские хакеры забавляются, горящим "Новичком", оставшимся от Навального, поливают вражескую территорию.Хайли лайкли.

не они ли год назад сибирь жгли? поделись инфой.