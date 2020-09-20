Морфеус - программа

Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 20.09.2020 в 10:15:13 # 763469
Фильм матрица по моему мнению как раз очень точно описывает нашу реальную жизнь, где матрица - это наш мозг. Мы не в состоянии увидеть или узнать что происходит в нашем мозгу и как он влияет на определенный выбор, но научиться контролировать поток информации поступающий в него и играющий решающую роль в определении выбора - можем. Это и есть борьба. Борьба с нашей физиологией с нашими желаниями рождеными в том же мозге. Это и есть революция. Когда человек научится конструировать свою матрицу, свой интеллек - тогда в жизни станет гораздо больше логики. А в целом человек катострофически нелогичен, потому что обречен жить в цепях своего мозга.
Интересно что будет в продолжении матрицы. Но мне кажется это уже будет коммерческий проект. Все что хотели сказать Вачевски - они уже сказали.
alpha_portal 20.09.2020 в 10:46:19 # 763472
Чип - эта новая форма айфона. Поколение альфа будет испытывать эти чипы и будут их подключать, т.к. они уже сейчас идут к тому что их мозг будет не развит и они не смогут делать выбор. Это будет невозможно. Для этого им придется вживлять ИИ, который под предлогом различных крутых штучек в виде записи памяти, виртуальной и дополненной реальности, будут украшать жизнь своим марионеткам. И с этим поколением будет безссмысленно спорить. Т.к. выбор их будет железобетонно логичен и сконструирован ИИ.
А кто будет держать на привязи этого ИИ? Новое квазигосударство? Ведь вполне логично для цивилизации в целом и для технологического рывка необходимо стереть грани государств в этом мире. Логично создать мегакорпорации (что в принципе сейчас и происходит). И стереть стереотипы у людей межрассовые и языковые (выглядит как событие в библии описанное, когда люди объединились для строительства пирамид). Все это возможно, если человека лишить интеллекта или же вживиться в него лишая при этом, а точнее предрешая его выбор.
Сейчас на выбор влияют айфоны и смартфоны, которые прошивают мозг ежедневно, дальше будут чипы.
Все это к слову о информации и способе влиять на выбор. Сто там будет завтра неизвесно, но куда шагает цивилизация увидеть можно, если этим заинтересоваться и потратить немало усилий на изучение научных исследований и статей.
И даже то о чем говорю я сейчас не может называться достоверной реальностью, т.к. я тоже в цепях своего мозга, но упорно и старательно строю оборону в своей личной революции цифровая диета - это как минимум что мы можем делать, чтобы не стать цифровыми псевдодибилами.
Задайте себе вопрос: когда Вы просыпаетесь, сколько проходит времени перед тем как вы загляните в телефон? А когда ложитесь спать? А когда едите? А что вы делаете в свободное время?
Ответьте для себя, мне лично пофиг. Но если во всех ответах есть телефон - у вас не все впорядке уже. И пора либо смириться с тем что ваш выбор - херня, и уж куда бредовее звучит высказывание о "личном мнении", либо начать борьбу за чистоту мысли и свободу мышления (какую никакую).
Но если вам и так ништяк в принципе лбди в матрице (фильме)милионами живут и радуются. что тут плохого. Псих никогда не признает и не увидит то что он псих грубый пример но все же :-)
alpha_portal 20.09.2020 в 11:13:53 # 763474
Цитата: Рамзес от 20.09.2020 05:06:07
отсыпь а...
отсыпь а...
Курпатов А.В. "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза."
Для первой самокрутки хватит
Курпатов А.В "Четвертая мировая война" - на догонку.
KapitanNemo 20.09.2020 в 16:41:46 # 763477
KapitanNemo 20.09.2020 в 16:51:18 # 763478