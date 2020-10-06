Хороший переход?

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danilov 06 Октября 2020 в 16:02:47
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  Денис222 06.10.2020 в 16:15:41   # 764427
Ахуительной надо, надо сбавлять скорость...нам бы в город такие...столько уебанов летает...вообще ситуация с автомобилистами просто писец какая-то...столько идиотов катается...и куда все едут...весь город на колесах..
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  Маке0912 06.10.2020 в 16:19:07   # 764428
Совместили в одну пешеходку, с лежачим полицейским.
Получилось пеш-пол
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  alpha_portal 06.10.2020 в 16:25:36   # 764429
Цитата: Маке0912 от 06.10.2020 10:19:07
Совместили в одну пешеходку, с лежачим полицейским.
Получилось пеш-пол

Для машин да, а для пешеходов? Пьяный тротуар?
Особенно на коблуках
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  Практичный 06.10.2020 в 18:50:07   # 764438
Ерунда,у нас на улицах есть самопал лежачих,я на кроссовере пузом цепляю
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  старик 06.10.2020 в 19:30:45   # 764445
Quote:
.вообще ситуация с автомобилистами просто писец какая-то...столько идиотов катается...и куда все едут...весь город на колесах..
Ну я то еду по делам, а их куда черт несет?
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  Pole13 06.10.2020 в 19:43:44   # 764447
Цитата: Денис222 от 06.10.2020 10:15:41
Ахуительной надо, надо сбавлять скорость...нам бы в город такие...столько уебанов летает...вообще ситуация с автомобилистами просто писец какая-то...столько идиотов катается...и куда все едут...весь город на колесах..

Денчик вот насчет лежачих не согласен, итак их наделали как нигде в Казахстане.
А вот насчет того что "летают" это в точку, все вдруг стали безумными, щемятся как в последний раз.
Поймите вы уже наконец, рискуете ради 5 минут, потом будет на обочине полдня стоять с гайцами разбираться.
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