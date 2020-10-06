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Дудь взял большое интервью у Навальных
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danilov 06 Октября 2020 в 17:26:58
https://www.youtube.com/watch?v=vps43rXgaZc
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  Даун 06.10.2020 в 18:43:01   # 764437
Надо было Дуде ещё в рот ему дать
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  строитель 06.10.2020 в 19:21:18   # 764440
Осилил 9.12 мин.
Нахуй ты Алёша ни кому не усрался травить тебя (кроме твоих друзей товарищей)
Унылое говно
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  Zoggyla 06.10.2020 в 19:26:17   # 764442
Цитата: строитель от 06.10.2020 13:21:18
Осилил 9.12 мин.
Нахуй ты Алёша ни кому не усрался травить тебя (кроме твоих друзей товарищей)
Унылое говно
Ну, вам-то в московиях виднее
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  stasik02 06.10.2020 в 19:41:55   # 764446
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  Ал 06.10.2020 в 19:47:18   # 764450
Если отравление произошло в гостинице, то осталось спросить у Навального как по его мнению "чекисты" собирались точное время появления симптомов рассчитать. Ведь в интервале в несколько часов ему могло поплохеть еще по дороге к аэропорту.

А если травили через одежду или другим контактным способом то могли пострадать оказывающие ему первую помощь.

Причем он описывает галлюцинации в коме, характерные для наркотического опьянения. По непроверенной информации после искусственной комы пациенты способны вспомнить лишь предшествующие общему наркозу события.

Согласно же собственному давнему опыту, у меня галюники появились лишь на последней стадии отхода от общего наркоза...
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  Zoggyla 06.10.2020 в 20:52:07   # 764463
Это было так
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