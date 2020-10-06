Дудь взял большое интервью у Навальных

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danilov 06 Октября 2020 в 17:26:58
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Нахуй ты Алёша ни кому не усрался травить тебя (кроме твоих друзей товарищей)
Унылое говно
Цитата: строитель от 06.10.2020 13:21:18Ну, вам-то в московиях виднее
Осилил 9.12 мин.
Нахуй ты Алёша ни кому не усрался травить тебя (кроме твоих друзей товарищей)
Унылое говно
Осилил 9.12 мин.
Нахуй ты Алёша ни кому не усрался травить тебя (кроме твоих друзей товарищей)
Унылое говно
А если травили через одежду или другим контактным способом то могли пострадать оказывающие ему первую помощь.
Причем он описывает галлюцинации в коме, характерные для наркотического опьянения. По непроверенной информации после искусственной комы пациенты способны вспомнить лишь предшествующие общему наркозу события.
Согласно же собственному давнему опыту, у меня галюники появились лишь на последней стадии отхода от общего наркоза...