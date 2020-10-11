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Видео
Красный остров
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danilov 12 Октября 2020 в 11:50:44
Этот фильм рассказывает о событиях на острове Чеджу, которые происходили одновременно с разделением Кореи и образованием Республики Корея.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 12.10.2020 в 15:26:02   # 764772
Два часа 16 минут . смотреть не стал.
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  Ал 12.10.2020 в 21:08:16   # 764786
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  Ал 12.10.2020 в 22:00:58   # 764794
Quote:
11 октября 2020
Ушел по-корейски https://lenta.ru/articles/2020/10/11/chun_doo_hwan3/
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Северная Корея — это разруха, голод и диктатура, а Южная — рай с «Самсунгом», кей-попом и демократией. Примерно так рассуждают люди, воспитанные на антикимовской пропаганде. Между тем реальность куда сложнее и интереснее. Специально для «Ленты.ру» известный российский кореист Константин Асмолов написал цикл статей об истории Корейского полуострова и двух государств, бывших некогда одним целым. В прошлый раз мы рассказывали, как южнокорейский президент Чон Ду Хван создавал культ самого себя, расправлялся с несогласными и в то же время дружил с США и улучшал имидж страны. На этот раз речь пойдет о том, как диктатор пытался остаться у власти, раскалывая оппозицию и пытая студентов.
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