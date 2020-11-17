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Топ уборок на мировом чемпионате по фрирайду
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danilov 17 Ноября 2020 в 16:11:27
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MARЧELLO
17.11.2020 в 17:04:39
# 766766
А это так надо, лететь ровным, как палка, втыкаясь то головой, то ногами?
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старик
17.11.2020 в 19:13:03
# 766775
В моем юношестве про такие падения говорили "голова-ноги-голова-ноги". Лучше не скажешь. Но парни отчаянные , вызывают уважение. Но при чем тут "уборки"?
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