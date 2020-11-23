Коммунальщики и падающие плиты

Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 23.11.2020 в 11:53:38 # 767109
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Отбыв пять суток административного ареста, на свободу вышел актер из Уссурийска Андрей Неретин — он известен сатирическими видеороликами о приключениях выдуманного чиновника Виталия Наливкина. К его шутками крайне серьезно отнеслась приморская полиция: она объявила, что проверит скетч, посвященный коррупции правоохранителей, на «неуважение к органам государственной власти». Тем не менее арестован актер был за «нецензурную брань в общественном месте».
https://www.kommersant.ru/doc/4389398
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Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, иронизирующий над региональными политиками и чиновниками, в новом видео «задержал» временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и «заменил» его на этом посту. Ролик опубликован на YouTube-канале BARAKuda.
На видео три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в костюме с пакетом на голове, которым по сюжету оказался врио региона. Закадровый голос объяснил, что Дегтярев подозревается в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003-2004 годах. Операцией руководил лично Наливкин, заметили авторы ролика.
На видео три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в костюме с пакетом на голове, которым по сюжету оказался врио региона. Закадровый голос объяснил, что Дегтярев подозревается в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003-2004 годах. Операцией руководил лично Наливкин, заметили авторы ролика.
https://lenta.ru/news/2020/08/03/nalivkin/
Ара горный 23.11.2020 в 12:03:02 # 767110
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Кто за то чтобы вместо Путина с новым годом поздравлял Наливкин жмите!
4,2 тыс.
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Студия озвучки "ShtigliShti"
Студия озвучки "ShtigliShti"
5 дней назад
Виталий, приезжайте к нам в Ростов.
Тут чиновники xуeют, без вашей твердой руки не справимся!
1,1 тыс.
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Неудавшийся Художник
Неудавшийся Художник
5 дней назад
А ведь он реально раздавал маски. Придуманный сатирический персонаж теперь более реальный чем, сами губернаторы
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Григорий Вовненко
Григорий Вовненко
6 дней назад
Шутки, что Наливкин делает больше реальных чиновников уже не шутки
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Zigmars
Zigmars
6 дней назад
Не бережёте себя, Виталий Иванович. Сами - без маски, всё народу отдаёте. Настоящий мужик!
Ара горный 23.11.2020 в 12:06:29 # 767111
https://www.youtube.com/watch?v=YNO_cRRoOT8
то этот "актер" алкоголик и придурок, и в основном все "актеры"которые не пишут сценарии и не снимают , его коллеги по бригаде грузчиком - бичи по-нашему.
А вот ребята сценаристы молодцы, за сво деньги снимают добротную сатиру.