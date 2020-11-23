Коммунальщики и падающие плиты

Отбыв пять суток административного ареста, на свободу вышел актер из Уссурийска Андрей Неретин — он известен сатирическими видеороликами о приключениях выдуманного чиновника Виталия Наливкина. К его шутками крайне серьезно отнеслась приморская полиция: она объявила, что проверит скетч, посвященный коррупции правоохранителей, на «неуважение к органам государственной власти». Тем не менее арестован актер был за «нецензурную брань в общественном месте».

Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, иронизирующий над региональными политиками и чиновниками, в новом видео «задержал» временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и «заменил» его на этом посту. Ролик опубликован на YouTube-канале BARAKuda.



На видео три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в костюме с пакетом на голове, которым по сюжету оказался врио региона. Закадровый голос объяснил, что Дегтярев подозревается в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003-2004 годах. Операцией руководил лично Наливкин, заметили авторы ролика.