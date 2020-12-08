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2020й год это футбол, а ты в нем вратарь Казахстана
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danilov 08 Декабря 2020 в 08:42:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 08.12.2020 в 08:59:44   # 767857
Нах нам в Казахстане футбол? Для очередного распила?
А то, что матерятся..да и пох...французы, да и другие тоже маты кроют...просто мы их не понимаем
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  alpha_portal 08.12.2020 в 09:24:36   # 767860
Ну это женский футбол. А там просто беда. Девушки у нас довольно неплохо играют. И вратарь кстати афигенна. Но знаете бывает и такое, когда просто ужас. Скорее всего это выездная игра. Я смотрел игру, когда у нас в Шыме француженки играли. Вот реально наши бились как насмерть. А француженки физически раз в 5 сильнее. Одна нападающая наших двоих просто бежит и не замечает. Реально здоровые девки.
12:0 это конечно тупо отымели. Это даже не позор а просто максимальное унижение.
Жалко конечно.
Футбол есть везде кстати. Просто наши футболисты сразу же убегают за рубеж. Вот и в сборной большая часть команды играют в зарубежных клубах. Основа собрана из фк БИИК.
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  Panasonic 08.12.2020 в 09:40:59   # 767861
Француженка, забившая последний гол ( Clara Mateo) - симпотная.
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