2020й год это футбол, а ты в нем вратарь Казахстана

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danilov 08 Декабря 2020 в 08:42:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
А то, что матерятся..да и пох...французы, да и другие тоже маты кроют...просто мы их не понимаем
alpha_portal 08.12.2020 в 09:24:36 # 767860
12:0 это конечно тупо отымели. Это даже не позор а просто максимальное унижение.
Жалко конечно.
Футбол есть везде кстати. Просто наши футболисты сразу же убегают за рубеж. Вот и в сборной большая часть команды играют в зарубежных клубах. Основа собрана из фк БИИК.