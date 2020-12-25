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КАРКАСНЫЙ ДОМ / ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ / СТРОЙХЛАМ
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danilov 25 Декабря 2020 в 11:19:47
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строитель
25.12.2020 в 12:56:09
# 768783
Поржал от души
Ребята, не стройте говно !
Стройте хорошие дома для себя и своих потомков
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mitrich78
25.12.2020 в 14:14:01
# 768784
из всего видео сути реально минут на 15ть макс. столько воды и повторяющихся слов
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Nafis
25.12.2020 в 16:02:05
# 768785
Юрта юрта и ничего кроме юрты! Только юрта! Дешево тепло мобильно!
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