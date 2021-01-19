В честь своего ареста Навальный выпустил фильм о "дворце для Путина"

19 янв. 2021 г.

Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин – думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы.

Дворец для Путина. История самой большой взятки

Алексей Навальный

453 тыс. просмотров

2 часа назад