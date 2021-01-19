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Видео
В честь своего ареста Навальный выпустил фильм о "дворце для Путина"
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danilov 19 Января 2021 в 21:04:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 19.01.2021 в 21:11:22   # 770291

Ша , сучёк , когда успел ? , режиссеры зря время не теряют . Ложки собирайтесь в стадо .
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  Ал 19.01.2021 в 21:21:39   # 770292
Поклонники Навального пытаясь вывести видео в топ усердно просмотры ролика накручивают, а это характерно для повадок школоты и диванных "военов" украинской ботофермы...
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  Ал 19.01.2021 в 21:47:03   # 770294
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  Ал 19.01.2021 в 22:05:47   # 770296
Quote:
19 янв. 2021 г.
Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин – думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы.

Quote:
Дворец для Путина. История самой большой взятки
Алексей Навальный
453 тыс. просмотров
2 часа назад
Навальный задержан еще 17-го вечером, а арестован вчера.
Раз фильм готов заранее, то чего его соратники двое суток ждали?
Не назначенной ли на завтра инаугурации Байдена? К которой нацгвардия США усердно готовится...
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  Ал 19.01.2021 в 22:37:25   # 770299
Quote:
Инаугурация Байдена: как протесты и коронавирус ломают традиции https://www.bbc.com/russian/news-55719845
3 часа назад
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Quote:
Сторонницу Трампа подозревают в краже ноутбука Пелоси. ФБР ищет "русский след" https://www.bbc.com/russian/news-55718643
5 часов назад
...
22-летняя жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс в понедельник задержана полицией в ее родном городе. Девушку, участвовавшую в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, подозревают в хищении компьютера из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
...
Сотрудник ФБР показал в суде под присягой, что на Уильямс спецслужбу вывел ее бывший бойфренд. Тот утверждал, что прежняя подруга отправилась в Вашингтон с намерением украсть компьютер Нэнси Пелоси и продать его некоему русскому знакомому, связанному со Службой внешней разведки России.
По словам информанта, сделка по неизвестным причинам не состоялась, и Уильямс либо уничтожила компьютер, либо продолжает держать его у себя.
Агент показал, что ФБР проверяет это заявление. О местонахождении ноутбука (по другим данным, жесткого диска) не сообщается.
Дело Райли Джун Уильямс - одно из более чем 200, открытых после вторжения протестующих в Капитолий в день, когда Сенат и Палата представителей на совместном заседании официально утверждали итоги президентских выборов 6 ноября, которые выиграл демократ Джо Байден.
...
Что помешало бывшего бойфренда напрямую допросить?
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  старик 19.01.2021 в 22:56:56   # 770301
Ну и долбозво-о-о-он, напугал бабу немытыми мудями!
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  Софруджу 19.01.2021 в 23:08:46   # 770302
Выдержал 4 минуты 46 секунд. На кого это рассчитано? Вот и становится понятно, почему за ним идут больше малолетки, к тому же малолетки-двоечники, не получившие воспитания родителей. Кто ещё может воспринимать такие безапелляционные, примитивные и тупые кадры и текст?
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  alpha_portal 19.01.2021 в 23:08:50   # 770303
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?
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  Странник626 20.01.2021 в 02:59:20   # 770311
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  Странник626 20.01.2021 в 03:13:31   # 770312
Цитата: alpha_portal от 19.01.2021 17:08:50
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?
А почему бы и нет?)
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  Странник626 20.01.2021 в 03:17:14   # 770313
Цитата: alpha_portal от 19.01.2021 17:08:50
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?
Хм.., Возможно я сразу ответил и на ваш и на свой вопрос - видеороликом, что выложил под вашим комментарием?!
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