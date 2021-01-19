В честь своего ареста Навальный выпустил фильм о "дворце для Путина"

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danilov 19 Января 2021 в 21:04:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ша , сучёк , когда успел ? , режиссеры зря время не теряют . Ложки собирайтесь в стадо .
19 янв. 2021 г.
Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин – думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы.
Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин – думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы.
Quote:
Дворец для Путина. История самой большой взяткиНавальный задержан еще 17-го вечером, а арестован вчера.
Алексей Навальный
453 тыс. просмотров
2 часа назад
Алексей Навальный
453 тыс. просмотров
2 часа назад
Раз фильм готов заранее, то чего его соратники двое суток ждали?
Не назначенной ли на завтра инаугурации Байдена? К которой нацгвардия США усердно готовится...
Инаугурация Байдена: как протесты и коронавирус ломают традиции https://www.bbc.com/russian/news-55719845Quote:
3 часа назад
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3 часа назад
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Сторонницу Трампа подозревают в краже ноутбука Пелоси. ФБР ищет "русский след" https://www.bbc.com/russian/news-55718643Что помешало бывшего бойфренда напрямую допросить?
5 часов назад
...
22-летняя жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс в понедельник задержана полицией в ее родном городе. Девушку, участвовавшую в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, подозревают в хищении компьютера из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
...
Сотрудник ФБР показал в суде под присягой, что на Уильямс спецслужбу вывел ее бывший бойфренд. Тот утверждал, что прежняя подруга отправилась в Вашингтон с намерением украсть компьютер Нэнси Пелоси и продать его некоему русскому знакомому, связанному со Службой внешней разведки России.
По словам информанта, сделка по неизвестным причинам не состоялась, и Уильямс либо уничтожила компьютер, либо продолжает держать его у себя.
Агент показал, что ФБР проверяет это заявление. О местонахождении ноутбука (по другим данным, жесткого диска) не сообщается.
Дело Райли Джун Уильямс - одно из более чем 200, открытых после вторжения протестующих в Капитолий в день, когда Сенат и Палата представителей на совместном заседании официально утверждали итоги президентских выборов 6 ноября, которые выиграл демократ Джо Байден.
...
5 часов назад
...
22-летняя жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс в понедельник задержана полицией в ее родном городе. Девушку, участвовавшую в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, подозревают в хищении компьютера из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
...
Сотрудник ФБР показал в суде под присягой, что на Уильямс спецслужбу вывел ее бывший бойфренд. Тот утверждал, что прежняя подруга отправилась в Вашингтон с намерением украсть компьютер Нэнси Пелоси и продать его некоему русскому знакомому, связанному со Службой внешней разведки России.
По словам информанта, сделка по неизвестным причинам не состоялась, и Уильямс либо уничтожила компьютер, либо продолжает держать его у себя.
Агент показал, что ФБР проверяет это заявление. О местонахождении ноутбука (по другим данным, жесткого диска) не сообщается.
Дело Райли Джун Уильямс - одно из более чем 200, открытых после вторжения протестующих в Капитолий в день, когда Сенат и Палата представителей на совместном заседании официально утверждали итоги президентских выборов 6 ноября, которые выиграл демократ Джо Байден.
...
alpha_portal 19.01.2021 в 23:08:50 # 770303
Эти кибервойны?
Странник626 20.01.2021 в 02:59:20 # 770311
Странник626 20.01.2021 в 03:13:31 # 770312
Цитата: alpha_portal от 19.01.2021 17:08:50А почему бы и нет?)
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?
Странник626 20.01.2021 в 03:17:14 # 770313
Цитата: alpha_portal от 19.01.2021 17:08:50Хм.., Возможно я сразу ответил и на ваш и на свой вопрос - видеороликом, что выложил под вашим комментарием?!
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?
После вступительных титров вырубил. Все понятно заранее Данилов, нахрена это здесь вобще
Эти кибервойны?