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Давка на розыгрыше автомобиля и айфонов в Астане
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danilov 08 Февраля 2021 в 21:05:52




Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 08.02.2021 в 21:27:27   # 771674
Волшебное слово - "халява"..
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  Yerla 08.02.2021 в 21:27:47   # 771675
канеш можно прокаментить типа: суки, довели бедный народ итд.. Но мля по сути как бараны же.. халявы захотели.. приперлись мля.. хорошо хоть не по убивали друг-друга.. да и то это паходу заслуга полицейских что разогнали..
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  Zoggyla 08.02.2021 в 22:19:39   # 771676
Кто все эти люди!?
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  plex 08.02.2021 в 22:23:36   # 771677
Что за чертовщина?
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  Skype 08.02.2021 в 22:26:27   # 771678
Цитата: Zoggyla от 08.02.2021 16:19:39
Кто все эти люди!?


Это те кто лезет в разные пирамиды, а потом бастуют верните бабло мы не выиграли )))
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  Zoggyla 08.02.2021 в 22:28:09   # 771679
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  Zoggyla 08.02.2021 в 22:31:14   # 771680
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  старик 08.02.2021 в 22:42:55   # 771683
Самое страшное то, что эти люди верят, что они могут выиграть авто, а организаторы еще до розыгрыша знают имя "счастливчика".
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  Софруджу 08.02.2021 в 22:54:00   # 771684
Как-то около моего дома открывали один из сетевых магазинов. Небольшой, младший брат. Сюда никто не ездит затовариваться. Для местных. Но когда было его официальное открытие, я был поражён дикими толпами откуда-то понаехавших людей.
В общем, если обещают раздачу бокалов с вензелем царя, то Ходынка обеспечена. Ничего не меняется, кроме фасона одежды
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  Ал 08.02.2021 в 23:28:40   # 771687
Quote:
Организаторы скандального розыгрыша в Нур-Султане принесли извинения. Штраф им сократили https://liter.kz/organizatory-skandalnogo-rozygrysha-v-nur-sultane-prinesli-izvineniya-shtraf-im-sokratili/
Ранее им назначили штрафа в размере более 670 тысяч тенге. В итоге они заплатят вдвое меньше.
Редакция "Литер" 8 февраля, 2021
...

Владельцев магазина привлекли к административной ответственности по части первой статьи 425 КоАП РК. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 230 МРП или 670 910 тенге. Поскольку предприниматели признали вину и согласились погасить штраф в течение семи дней, размер выплаты составит 115 МРП или 335 455 тенге.
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  Ал 08.02.2021 в 23:41:34   # 771688

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