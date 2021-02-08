Давка на розыгрыше автомобиля и айфонов в Астане

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danilov 08 Февраля 2021 в 21:05:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 08.02.2021 16:19:39
Кто все эти люди!?
Кто все эти люди!?
Это те кто лезет в разные пирамиды, а потом бастуют верните бабло мы не выиграли )))
Цитата: Skype от 08.02.2021 16:26:27А-a-a - партнеры!
Это те кто лезет в разные пирамиды, а потом бастуют верните бабло мы не выиграли )))
Цитата: Zoggyla от 08.02.2021 16:19:39
Кто все эти люди!?
Кто все эти люди!?
Это те кто лезет в разные пирамиды, а потом бастуют верните бабло мы не выиграли )))
В общем, если обещают раздачу бокалов с вензелем царя, то Ходынка обеспечена. Ничего не меняется, кроме фасона одежды
Организаторы скандального розыгрыша в Нур-Султане принесли извинения. Штраф им сократили https://liter.kz/organizatory-skandalnogo-rozygrysha-v-nur-sultane-prinesli-izvineniya-shtraf-im-sokratili/
Ранее им назначили штрафа в размере более 670 тысяч тенге. В итоге они заплатят вдвое меньше.
Редакция "Литер" 8 февраля, 2021
...
Владельцев магазина привлекли к административной ответственности по части первой статьи 425 КоАП РК. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 230 МРП или 670 910 тенге. Поскольку предприниматели признали вину и согласились погасить штраф в течение семи дней, размер выплаты составит 115 МРП или 335 455 тенге.
Ранее им назначили штрафа в размере более 670 тысяч тенге. В итоге они заплатят вдвое меньше.
Редакция "Литер" 8 февраля, 2021
...
Владельцев магазина привлекли к административной ответственности по части первой статьи 425 КоАП РК. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 230 МРП или 670 910 тенге. Поскольку предприниматели признали вину и согласились погасить штраф в течение семи дней, размер выплаты составит 115 МРП или 335 455 тенге.