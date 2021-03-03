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Удар Ирана по американской базе в Ираке
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danilov 03 Марта 2021 в 09:22:23
2 марта пресс-служба армии США опубликовала снятое с беспилотника видео удара иранскими баллистическими ракетами по американской авиабазе "Айн-аль-Ассад" в Ираке 8 января 2020 года:
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alpha_portal
03.03.2021 в 18:57:36
# 773170
И что на авиабазе отсутствует ПВО? Что за бред?
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