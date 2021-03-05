Специалисты из Казахстана испытали на сейсмостойкость ЖК в Ташкенте

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danilov 05 Марта 2021 в 14:40:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
У нас такие испытания проводить опасно .
Quote:
Иванов Иван Иваныч
1 месяц назад
Теперь я знаю, что значит фраза "я твой дом шатал"
1,7 тыс.
Sammaele666 PS
1 месяц назад
Прислушайтесь последний диалог:
- 9 баллов было?
- ...уй знает
Вот сразу видно качество и уровень теста
365
Гена Бобков
1 месяц назад
У знаю этот звук пипелаца на Кин-дза-дзе.
931
1 месяц назад
Теперь я знаю, что значит фраза "я твой дом шатал"
1,7 тыс.
Sammaele666 PS
1 месяц назад
Прислушайтесь последний диалог:
- 9 баллов было?
- ...уй знает
Вот сразу видно качество и уровень теста
365
Гена Бобков
1 месяц назад
У знаю этот звук пипелаца на Кин-дза-дзе.
931
бизнес класс наши строят хорошо
эконом проверять не стоит