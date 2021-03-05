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Специалисты из Казахстана испытали на сейсмостойкость ЖК в Ташкенте
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danilov 05 Марта 2021 в 14:40:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 05.03.2021 в 18:06:58   # 773351
Молодцы
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  старик 05.03.2021 в 19:21:06   # 773357
Ни хрена себе расшатали дом!
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  KAN13 05.03.2021 в 19:42:44   # 773359

У нас такие испытания проводить опасно .
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  Ал 05.03.2021 в 19:52:25   # 773360

Quote:
Иванов Иван Иваныч
1 месяц назад
Теперь я знаю, что значит фраза "я твой дом шатал"
1,7 тыс.

Sammaele666 PS
1 месяц назад
Прислушайтесь последний диалог:
- 9 баллов было?
- ...уй знает
Вот сразу видно качество и уровень теста
365

Гена Бобков
1 месяц назад
У знаю этот звук пипелаца на Кин-дза-дзе.
931

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  Ал 05.03.2021 в 21:05:00   # 773367
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  Dimmon 05.03.2021 в 21:11:27   # 773368
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  Dimmon 05.03.2021 в 21:12:45   # 773369


бизнес класс наши строят хорошо
эконом проверять не стоит
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