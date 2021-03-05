Специалисты из Казахстана испытали на сейсмостойкость ЖК в Ташкенте

Иванов Иван Иваныч

1 месяц назад

Теперь я знаю, что значит фраза "я твой дом шатал"

1,7 тыс.



Sammaele666 PS

1 месяц назад

Прислушайтесь последний диалог:

- 9 баллов было?

- ...уй знает

Вот сразу видно качество и уровень теста

365



Гена Бобков

1 месяц назад

У знаю этот звук пипелаца на Кин-дза-дзе.

931