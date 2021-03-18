Медведь в Нижневартовске

Hav-Chik

6 часов назад

Какой щедрый, великодушный хозяин. Дал разрешение на отстрел. Вот спасибо, барин, вот одарил как золотом осыпал! М***к недоделанный. Кого можно удивить несчастным медвежонком, запертым в маленькой клетке?... Вот если бы он приют для уличных собак открыл, обеспечив им хорошее содержание, то еще бы удивил - кто от богатеев нынче ждет щедрости душевной. А медведь - тю, чудеса. Деньги есть ума не надо.

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Мишка-дебошир будет жить. Его владелец будет объяснять случившееся правоохранителям

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Сейчас дальнейшую жизнь медведей пытаются устроить зоозащитники фонда «ЧиЖ». Активистки уже связались со всеми ближайшими заповедниками и активно ищут временную передержку для хищников в черте города. Также фонд готов оплатить все необходимое пострадавшей медведице лечение.

«Написали в администрацию, что готовы его курьировать. При поддержке волонтеров из Стрижевого найдена ему временная передержка, кормом будем помогать, от фонда пролечим. За это время решим вопрос, какой заповедник примет. Сейчас ждем решения Юганского заповедника и не только», - написала председатель фонда Нина Бахман.

Сейчас для медвежьего семейства необходимо найти клетку или вольер, где их согласились бы принять. Для размещения подойдут загородные участки, предприятия и базы. Если вы располагаете подобными удобствами и можете приютить зверей на время, то сообщите об этом в группу фонда. Временно мишку вернули на прежнее место проживания, но там он находится в опасности. Горожане переживают, что владелец просто избавится от живых «улик». сегодня, 18:37Мишка-дебошир будет жить. Его владелец будет объяснять случившееся правоохранителям https://beta.nv86.ru/news/incidents/1473133/ ...Сейчас дальнейшую жизнь медведей пытаются устроить зоозащитники фонда «ЧиЖ». Активистки уже связались со всеми ближайшими заповедниками и активно ищут временную передержку для хищников в черте города. Также фонд готов оплатить все необходимое пострадавшей медведице лечение.«Написали в администрацию, что готовы его курьировать. При поддержке волонтеров из Стрижевого найдена ему временная передержка, кормом будем помогать, от фонда пролечим. За это время решим вопрос, какой заповедник примет. Сейчас ждем решения Юганского заповедника и не только», - написала председатель фонда Нина Бахман.Сейчас для медвежьего семейства необходимо найти клетку или вольер, где их согласились бы принять. Для размещения подойдут загородные участки, предприятия и базы. Если вы располагаете подобными удобствами и можете приютить зверей на время, то сообщите об этом в группу фонда. Временно мишку вернули на прежнее место проживания, но там он находится в опасности. Горожане переживают, что владелец просто избавится от живых «улик».