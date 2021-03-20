Дотянет до конца срока?

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 20.03.2021 06:37:35Проще мштс или экскаватором.
Сделают эскалатор
Сделают эскалатор
У Байдена же проблемы не только со старческими изменениями: при этом за ним тянется шлейф коррупционного скандала, в последствиях которого он до сих пор украинскому президенту звонить опасается...
Цитата: Zoggyla от 20.03.2021 06:29:54
Ну ведь отряхнулся, значит пока с условными рефлексами особых проблем нет. Ну, а каждый новый день как открытие мира - многие наверное завидуют. Я - точно.
Ну ведь отряхнулся, значит пока с условными рефлексами особых проблем нет. Ну, а каждый новый день как открытие мира - многие наверное завидуют. Я - точно.
на с 23 секунды то ли Обама, то ли Гарик Каспаров тащится