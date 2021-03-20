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Дотянет до конца срока?
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danilov 20 Марта 2021 в 11:44:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 20.03.2021 в 12:29:54   # 774526
Ну ведь отряхнулся, значит пока с условными рефлексами особых проблем нет. Ну, а каждый новый день как открытие мира - многие наверное завидуют. Я - точно.
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  Konstant 20.03.2021 в 12:37:35   # 774528
Сделают эскалатор
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  Zoggyla 20.03.2021 в 12:40:43   # 774530
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  Ал 20.03.2021 в 12:45:23   # 774531
Что касается дееспособности, то Рузвельт хотя и инвалидом был, но зато с разумом проблем не оказалось.

У Байдена же проблемы не только со старческими изменениями: при этом за ним тянется шлейф коррупционного скандала, в последствиях которого он до сих пор украинскому президенту звонить опасается...
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  Ал 20.03.2021 в 12:59:54   # 774533
Цитата: Zoggyla от 20.03.2021 06:29:54
Ну ведь отряхнулся, значит пока с условными рефлексами особых проблем нет. Ну, а каждый новый день как открытие мира - многие наверное завидуют. Я - точно.


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  Zoggyla 20.03.2021 в 14:26:02   # 774534
на с 23 секунды то ли Обама, то ли Гарик Каспаров тащится
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