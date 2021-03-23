не тушите бензин водой

Руслан Белый
17 часов назад
А чем его тушить? Если под рукой ни чего другого допустим нету
7
VoV4eK из Севастополя
16 часов назад
тем, что сможет уменьшить доступ кислорода: песок, земля, накрыть каким -нибудь негорючим материалом. А если пытаться залить водой, то просто размоешь пятно на большую площадь, т.к. плотность воды больше чем у бензина, поэтому бенз всегда будет на поверхности
9
17 часов назад
А чем его тушить? Если под рукой ни чего другого допустим нету
7
VoV4eK из Севастополя
16 часов назад
тем, что сможет уменьшить доступ кислорода: песок, земля, накрыть каким -нибудь негорючим материалом. А если пытаться залить водой, то просто размоешь пятно на большую площадь, т.к. плотность воды больше чем у бензина, поэтому бенз всегда будет на поверхности
9