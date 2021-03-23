не тушите бензин водой

Руслан Белый

17 часов назад

А чем его тушить? Если под рукой ни чего другого допустим нету

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VoV4eK из Севастополя

16 часов назад

тем, что сможет уменьшить доступ кислорода: песок, земля, накрыть каким -нибудь негорючим материалом. А если пытаться залить водой, то просто размоешь пятно на большую площадь, т.к. плотность воды больше чем у бензина, поэтому бенз всегда будет на поверхности

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