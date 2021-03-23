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не тушите бензин водой
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DITRX 22 Марта 2021 в 16:11:16
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  Ал 23.03.2021 в 09:40:08   # 774656
Quote:
Руслан Белый
17 часов назад
А чем его тушить? Если под рукой ни чего другого допустим нету
7

VoV4eK из Севастополя
16 часов назад
тем, что сможет уменьшить доступ кислорода: песок, земля, накрыть каким -нибудь негорючим материалом. А если пытаться залить водой, то просто размоешь пятно на большую площадь, т.к. плотность воды больше чем у бензина, поэтому бенз всегда будет на поверхности
9
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  Kukaracha 23.03.2021 в 10:21:47   # 774661
При любых огнеопасных работах, перед началом работ необходимо принести на место работ исправный огнетушитель.
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  старик 23.03.2021 в 11:01:41   # 774671
Quote:
При любых огнеопасных работах, перед началом работ необходимо принести на место работ исправный огнетушитель.
Прежде чем подходить к топливному баку с газовой горелкой необходимо в голову заложить мозг. Люди с мозгами 3-4 часа "пропаривают" ПУСТОЙ бак выхлопными газами, направляя поток из глушителя автомобиля. В этом баке судя по всему оставался бензин.
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  Kukaracha 23.03.2021 в 11:32:23   # 774683
Цитата: старик от 23.03.2021 05:01:41
Quote:
При любых огнеопасных работах, перед началом работ необходимо принести на место работ исправный огнетушитель.
Прежде чем подходить к топливному баку с газовой горелкой необходимо в голову заложить мозг. Люди с мозгами 3-4 часа "пропаривают" ПУСТОЙ бак выхлопными газами, направляя поток из глушителя автомобиля. В этом баке судя по всему оставался бензин.


В данном случае да, тут без коментов думаю понятно насколько безмозглый сварщик.
Я в целом хочу напомнить всем, что не стоит жлобится на огнетушитель в любой мастерской, гараже и в каждом доме.
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  Маке0912 23.03.2021 в 14:40:23   # 774738
Балбесы, что ещё можно здесь писать.
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