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Купил дом в деревне! Все смеялись. Теперь Завидуют!!!
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Гость 04 Апреля 2021 в 07:54:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 05.04.2021 в 12:20:04   # 775613
Круто.
Ну когда бобки большие есть, всё что угодно можно сделать. Парню респект
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  Zoggyla 05.04.2021 в 12:26:05   # 775614
Когда бабки большие есть. Зачем самому что-то делать? Дай другим заработать. Ну, если только хобби.
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  htmaker 05.04.2021 в 12:30:08   # 775615
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  Васяй 05.04.2021 в 13:13:59   # 775619
В таком состоянии содержать эту фазенду-бригаду гастарбайтеров надо!
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  старик 05.04.2021 в 18:47:58   # 775648
Если приложить правильные руки, то из говна можно сделать конфетку.
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  Дэн 05.04.2021 в 20:45:31   # 775657
Ну было бабло я бы лутше сделал своими руками
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  Дэн 05.04.2021 в 20:49:16   # 775658
Но красивая молодчина
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