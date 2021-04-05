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Купил дом в деревне! Все смеялись. Теперь Завидуют!!!
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Гость 04 Апреля 2021 в 07:54:20
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Маке0912
05.04.2021 в 12:20:04
# 775613
Круто.
Ну когда бобки большие есть, всё что угодно можно сделать. Парню респект
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Zoggyla
05.04.2021 в 12:26:05
# 775614
Когда бабки большие есть. Зачем самому что-то делать? Дай другим заработать. Ну, если только хобби.
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htmaker
05.04.2021 в 12:30:08
# 775615
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Васяй
05.04.2021 в 13:13:59
# 775619
В таком состоянии содержать эту фазенду-бригаду гастарбайтеров надо!
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старик
05.04.2021 в 18:47:58
# 775648
Если приложить правильные руки, то из говна можно сделать конфетку.
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Дэн
05.04.2021 в 20:45:31
# 775657
Ну было бабло я бы лутше сделал своими руками
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Дэн
05.04.2021 в 20:49:16
# 775658
Но красивая молодчина
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