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Видео
Через дверь или ворота?
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danilov 05 Апреля 2021 в 13:54:05
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  Маке0912 05.04.2021 в 14:00:41   # 775624
Ну насмешил.
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  bolatbol 05.04.2021 в 14:13:21   # 775625
От Задорнова

Только наши во всех странах мира переходят улицу на красный свет(если машин конечно нет)

Прислал письмо наш казахский немец, который теперь живёт в Германии. Рассказывает, как он стоял с толпой немцев и ждал, когда красный свет переключится на зелёный.

Светофор явно испортился, машин не было, но немцы продолжали ждать переключения. Он всё понимал, нервничал, но пойти одному через дорогу было стыдно.

Вдруг услышал сзади за спиной на чистом русском: «Да в рот вам ноги!» Смотрит: наш мужик семимильными шагами, не стесняясь немцев, пошёл на другую сторону. И тут же за ним двинулась вся толпа.

Мужик остановился на тротуаре, обернулся, сплюнул и пробурчал довольно громко: «Да, блин, тяжело вам без фюрера живётся!»
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  Zoggyla 05.04.2021 в 14:15:59   # 775626
Как бы поступил? Зашел бы через дверь, хз, может там под потолком груз висит над воротами или еще что, да и не факт, что нет стены между ангаром и входом),а вот вышел бы через ворота
ЗЫ. Я так один раз зашел...через ворота, а там соседнее помещение и злые грузчики))
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  kubik 05.04.2021 в 16:05:31   # 775641
Это все стереотипы везде ходят на красный свет если знают , что за это не прилетит штраф. Рабочие находятся на производстве и прошли инструктаж ходить только там , где табличка вход для людей и не ходить там , где написано , что проезд для транспорта. А если ты такая самобытная личность, что ходишь там где хочешь, вылетишь с работы. Это касается не только Германии а вообще всех производств, на которых следят за ТБ по всему миру включая нашу страну.
А хмырь , который снимает видео , при фиксации нарушения сам бы отправил его в HSE и получил бы премию за бдительность , потому что так принято.
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  гримм 05.04.2021 в 18:30:29   # 775645
ТБ превыше всего, а немцы очень сильно соблюдают,,
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  Bako 05.04.2021 в 18:56:26   # 775649
Может над дверью камера?
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  старик 05.04.2021 в 19:07:45   # 775651
Любопытное наблюдение! А насчет светофоров, так у нас в КЗ тоже давно дисциплинированно ждут зеленого сигнала.
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  Ал 05.04.2021 в 19:42:20   # 775653
Цитата: Bako от 05.04.2021 12:56:26
Может над дверью камера?

Если даже не будет камеры, то коллеги "настучат"...
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  Софруджу 05.04.2021 в 21:00:24   # 775660
Кино и немцы
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  Ал 05.04.2021 в 21:06:47   # 775661
Через стену
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  Софруджу 05.04.2021 в 21:07:29   # 775663
У нас по соседству один дурак жил (в медицинском смысле). У него были ворота, но не было слева и справа от них забора. Он каждый день выходил через ворота, запирал и ходил куда-то в центр города. Мы там давно не живём. Но этого чокнутого мужика как-то недавно встретил. Надо же, жив, правда сильно запущенный вид имеет
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  Ал 05.04.2021 в 21:12:55   # 775664

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  Ал 05.04.2021 в 21:46:41   # 775668

Quote:
Среди задержанных за съемку обнаженными в Дубае россиянок не оказалось. Задержаны 11 украинок https://www.bbc.com/russian/news-56638019
5 апреля 2021, 09:51 GMT
Обновлено час назад
Среди девушек, задержанных в Объединенных Арабских Эмиратах за съемку в обнаженном виде, нет россиянок, заявили в генконсульстве России в Дубае. Ранее сообщалось, что среди задержанных может быть восемь гражданок России.
"Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Один гражданин России среди задержанных все же есть - это организатор съемки, в отношении которого сейчас ведется расследование, добавили в дипведомстве.
В МИД Украины в свою очередь заявили, что среди задержанных оказались 11 украинок.
"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - цитирует ведомство Украинская служба Би-би-си.
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/women-arrested-after-stripping-naked-23851386
...
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  Walter 05.04.2021 в 22:04:57   # 775669
Есть смк и есть тб где все это прописано. Заходить и ввходить через дверь. Заезжать и выезжать через ворота. Все. Если это не так то ты здесь больше не работаешь finisch contrakt. Че непонятного то?
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