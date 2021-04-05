Через дверь или ворота?

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danilov 05 Апреля 2021 в 13:54:05
Немцы и дверь pic.twitter.com/V3jll4iHkl— Yaplakal.com (@yaplakalcom) March 28, 2021
Комментарии, по рейтингу, по дате
Только наши во всех странах мира переходят улицу на красный свет(если машин конечно нет)
Прислал письмо наш казахский немец, который теперь живёт в Германии. Рассказывает, как он стоял с толпой немцев и ждал, когда красный свет переключится на зелёный.
Светофор явно испортился, машин не было, но немцы продолжали ждать переключения. Он всё понимал, нервничал, но пойти одному через дорогу было стыдно.
Вдруг услышал сзади за спиной на чистом русском: «Да в рот вам ноги!» Смотрит: наш мужик семимильными шагами, не стесняясь немцев, пошёл на другую сторону. И тут же за ним двинулась вся толпа.
Мужик остановился на тротуаре, обернулся, сплюнул и пробурчал довольно громко: «Да, блин, тяжело вам без фюрера живётся!»
ЗЫ. Я так один раз зашел...через ворота, а там соседнее помещение и злые грузчики))
А хмырь , который снимает видео , при фиксации нарушения сам бы отправил его в HSE и получил бы премию за бдительность , потому что так принято.
Цитата: Bako от 05.04.2021 12:56:26
Может над дверью камера?
Может над дверью камера?
Если даже не будет камеры, то коллеги "настучат"...
Quote:
Среди задержанных за съемку обнаженными в Дубае россиянок не оказалось. Задержаны 11 украинок https://www.bbc.com/russian/news-56638019
5 апреля 2021, 09:51 GMT
Обновлено час назад
Среди девушек, задержанных в Объединенных Арабских Эмиратах за съемку в обнаженном виде, нет россиянок, заявили в генконсульстве России в Дубае. Ранее сообщалось, что среди задержанных может быть восемь гражданок России.
"Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Один гражданин России среди задержанных все же есть - это организатор съемки, в отношении которого сейчас ведется расследование, добавили в дипведомстве.
В МИД Украины в свою очередь заявили, что среди задержанных оказались 11 украинок.
"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - цитирует ведомство Украинская служба Би-би-си.
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/women-arrested-after-stripping-naked-23851386
...
5 апреля 2021, 09:51 GMT
Обновлено час назад
Среди девушек, задержанных в Объединенных Арабских Эмиратах за съемку в обнаженном виде, нет россиянок, заявили в генконсульстве России в Дубае. Ранее сообщалось, что среди задержанных может быть восемь гражданок России.
"Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Один гражданин России среди задержанных все же есть - это организатор съемки, в отношении которого сейчас ведется расследование, добавили в дипведомстве.
В МИД Украины в свою очередь заявили, что среди задержанных оказались 11 украинок.
"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - цитирует ведомство Украинская служба Би-би-си.
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/women-arrested-after-stripping-naked-23851386
...