Полиция против черного офицера
danilov 16 Апреля 2021 в 10:21:57
Полиция орёт на черного офицера американской армии, наставляет на него пистолеты, брызгает ему в лицо перцовым спреем и вообще обращается достаточно грубо. Под конец черный лейтенант начинает плакать, он служит родине а с ним обращаются как с гавном - "I'm actively serving this country and this is how you're gonna treat me?". Причем полицейские намеренно давали ему противоречивые приказы - высунуть обе руки из окна и выйти из машины. Парень был пристегнут, и если бы подчинился приказу выйти (полез бы отстёгиваться, открывать дверь) его бы пристрелили на месте, типа он за оружием полез.
Стереотип, распространенный в американской полиции - раз негр за рулём, значит потенциально преступник и неважно в мундире он или нет.