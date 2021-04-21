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Подмосковное гетто за МКАДом: зачем иностранные архитекторы строят путинки вместо хрущевок
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danilov 21 Апреля 2021 в 15:15:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Reanimator 21.04.2021 в 18:55:29   # 776530
Все состоит из некой «солянки» недопридирок («...новоселье справляют в квартире, потому что нет кафе...» и тп), умалчивая и откровенно недоговаривая для объективности таких вещей, как «в Некрасовку дотягивают метро» и «молодые семьи могут позволить себе эти квартиры, а также гос-соц-программы поддержки...»
Очень необъективный, направленный репортаж
Ну, иной тональности в репортажах «Дождя» ждать не приходится
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  строитель 21.04.2021 в 19:41:06   # 776532

«Человейник» в Питере, или Как живется в доме, где 35 подъездов, 3708 квартир и парковка во дворе

https://novate.ru/blogs/030421/58392/
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  Софруджу 21.04.2021 в 19:54:33   # 776536
Не знаю-не знаю. В Москве останавливаюсь у родни в спальном районе. Всегда восхищаюсь развитой инфраструктурой, обилием зелени (с нами не сравнить, сколько деревьев), наличием транспорта до метро, включая даже круглосуточный и т.п.
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  kubik 21.04.2021 в 20:46:28   # 776542
Заголовок странный "иностранные архитекторы", а были бы отечественные , тогда всё ок?
Человейники строят потому, что там дешево,потому что пользуется спросом, потому что капитализм. Не нравится, можно поснимать квартиру в районе с кафе, переехать в другой город с квартирами по-дешевле,уехать в деревню куча вариантов.
Государственные программы, они как бы за налоги, и за это жилье платят другие члены общества. Всем на Рублевке дворцов не понастроить.
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