Подмосковное гетто за МКАДом: зачем иностранные архитекторы строят путинки вместо хрущевок

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danilov 21 Апреля 2021 в 15:15:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Reanimator 21.04.2021 в 18:55:29 # 776530
Очень необъективный, направленный репортаж
Ну, иной тональности в репортажах «Дождя» ждать не приходится
«Человейник» в Питере, или Как живется в доме, где 35 подъездов, 3708 квартир и парковка во дворе
https://novate.ru/blogs/030421/58392/
Человейники строят потому, что там дешево,потому что пользуется спросом, потому что капитализм. Не нравится, можно поснимать квартиру в районе с кафе, переехать в другой город с квартирами по-дешевле,уехать в деревню куча вариантов.
Государственные программы, они как бы за налоги, и за это жилье платят другие члены общества. Всем на Рублевке дворцов не понастроить.