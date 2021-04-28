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В Екатеринбурге упал пешеходный мост
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danilov 28 Апреля 2021 в 21:03:49
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  Ал 28.04.2021 в 21:33:19   # 777017
Quote:
Вот тот самый MAN, перевозивший из Асбеста в Елабугу специальное негабаритное оборудование для обработки и сортировки камней.
— Водитель ударил мост и просто поехал дальше. Его нашли на трассе очевидцы и сообщили полиции. Сейчас его допрашивают сотрудники ГИБДД, — сообщил читатель Е1.RU.



https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69884318.html#post_1619293991
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  старик 28.04.2021 в 22:44:55   # 777019
Я так понял что никто не пострадал?
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  htmaker 28.04.2021 в 23:36:10   # 777021
Встрял так встрял
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