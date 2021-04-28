В Екатеринбурге упал пешеходный мост

Вот тот самый MAN, перевозивший из Асбеста в Елабугу специальное негабаритное оборудование для обработки и сортировки камней.
— Водитель ударил мост и просто поехал дальше. Его нашли на трассе очевидцы и сообщили полиции. Сейчас его допрашивают сотрудники ГИБДД, — сообщил читатель Е1.RU.
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69884318.html#post_1619293991
— Водитель ударил мост и просто поехал дальше. Его нашли на трассе очевидцы и сообщили полиции. Сейчас его допрашивают сотрудники ГИБДД, — сообщил читатель Е1.RU.
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69884318.html#post_1619293991