Когда звук скриншота страшнее выстрела пистолета

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Мая 2021 в 18:23:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ratkhan от 19.05.2021 15:34:54
До..аеп
До..аеп
Нее, это многолетний глава целого региона России, герой России, заслуженный академик, личный пехотинец самого володьи. Ну а то что многих уничтожил(убил), да и еще многих уничтожит(убьет), так то мелочи, это ж не фургал, в самом деле, что вы, не понимаете, это другое...
В на Украине в последствиях предыдущей "революции достоинства" признаков нового майдана не наблюдается, да и большинство народа под угрозой безнаказанного насилия хоть и малочисленных, но зато мотивированных и раздухаренных безнаказанностью националистов гораздо зашуганнее чем до майдана стало.
В Киргизии же после нескольких "революций" недавно проголосовали за усиление президентских полномочий, что откатило систему управления страны на десятилетия назад. Причем некоторые из проголосовавших за это согласны на хана, который бы их к благополучию привел.
Так что не все в этой жизни однозначно...
Цитата: almako от 19.05.2021 15:50:06
Нее, это многолетний глава целого региона России, герой России, заслуженный академик, личный пехотинец самого володьи. Ну а то что многих уничтожил(убил), да и еще многих уничтожит(убьет), так то мелочи, это ж не фургал, в самом деле, что вы, не понимаете, это другое...
Цитата: Ratkhan от 19.05.2021 15:34:54
До..аеп
До..аеп
Нее, это многолетний глава целого региона России, герой России, заслуженный академик, личный пехотинец самого володьи. Ну а то что многих уничтожил(убил), да и еще многих уничтожит(убьет), так то мелочи, это ж не фургал, в самом деле, что вы, не понимаете, это другое...
Бандит во власти. Таких в РФ - сколько? Кто-то шифруется, кто-то даже не считает нужным делать вид приличный...
Разве что стараются делать тихо, как, к примеру, в случае убийства Хашоги и других саудовских оппонентов власти. То же самое касается и похищений противников власти со стран Европы катарскими спецслужбами...