Когда звук скриншота страшнее выстрела пистолета

Нее, это многолетний глава целого региона России, герой России, заслуженный академик, личный пехотинец самого володьи. Ну а то что многих уничтожил(убил), да и еще многих уничтожит(убьет), так то мелочи, это ж не фургал, в самом деле, что вы, не понимаете, это другое...