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Когда звук скриншота страшнее выстрела пистолета
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danilov 19 Мая 2021 в 18:23:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 19.05.2021 в 20:45:47   # 778056
Козёл бородатый. Хотя по повадкам - шакал бородатый.
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  stasik02 19.05.2021 в 20:48:12   # 778057
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  Ratkhan 19.05.2021 в 21:34:54   # 778060
До..аеп
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  almako 19.05.2021 в 21:50:06   # 778065
Цитата: Ratkhan от 19.05.2021 15:34:54
До..аеп

Нее, это многолетний глава целого региона России, герой России, заслуженный академик, личный пехотинец самого володьи. Ну а то что многих уничтожил(убил), да и еще многих уничтожит(убьет), так то мелочи, это ж не фургал, в самом деле, что вы, не понимаете, это другое...
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  NBE 19.05.2021 в 22:02:48   # 778068
Смотришь на это, и понимаешь что мы (Казахстан тоже в этой когорте) в феодальной жопе мира, при этом еще пытаемся осуждать Украину и Киргизию, за отсутствие у них раболепия. Так что не отвлекаемся на всякую леберастическую ерунду и дальше преклоняемся перед самыми умными и честными вождями.
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  Ал 19.05.2021 в 23:29:17   # 778070

В на Украине в последствиях предыдущей "революции достоинства" признаков нового майдана не наблюдается, да и большинство народа под угрозой безнаказанного насилия хоть и малочисленных, но зато мотивированных и раздухаренных безнаказанностью националистов гораздо зашуганнее чем до майдана стало.

В Киргизии же после нескольких "революций" недавно проголосовали за усиление президентских полномочий, что откатило систему управления страны на десятилетия назад. Причем некоторые из проголосовавших за это согласны на хана, который бы их к благополучию привел.

Так что не все в этой жизни однозначно...
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  Ал 19.05.2021 в 23:42:13   # 778071

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  AleksX 20.05.2021 в 00:37:17   # 778073
Цитата: almako от 19.05.2021 15:50:06
Цитата: Ratkhan от 19.05.2021 15:34:54
До..аеп

Нее, это многолетний глава целого региона России, герой России, заслуженный академик, личный пехотинец самого володьи. Ну а то что многих уничтожил(убил), да и еще многих уничтожит(убьет), так то мелочи, это ж не фургал, в самом деле, что вы, не понимаете, это другое...


Бандит во власти. Таких в РФ - сколько? Кто-то шифруется, кто-то даже не считает нужным делать вид приличный...
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  Ал 20.05.2021 в 07:33:37   # 778076
Никого не смущает что подобных уничтожающих оппонентов власти "пехотинцев", разве что уже властей США, на Ближнем Востоке "воз и маленькая тележка"?
Разве что стараются делать тихо, как, к примеру, в случае убийства Хашоги и других саудовских оппонентов власти. То же самое касается и похищений противников власти со стран Европы катарскими спецслужбами...
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  Ал 20.05.2021 в 07:34:30   # 778077
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