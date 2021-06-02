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Женщина в США столкнула медведя с забора, чтобы спасти своих собак
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danilov 02 Июня 2021 в 14:20:16
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Tigr2
02.06.2021 в 14:51:50
# 779046
А говорят только в РФ медведи на велосипеде...Но молодец она смело.
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Dimmon
02.06.2021 в 15:39:34
# 779050
можно было шваброй толкнуть или шлакоблоком (лежат справа) двинуть
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Софруджу
02.06.2021 в 18:07:50
# 779063
Медведя на скаку остановит...
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alpha_portal
02.06.2021 в 18:34:11
# 779068
Это не медведь. Это медведица с двумя медвежатами. Чудо что все живы остались.
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