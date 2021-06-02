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Женщина в США столкнула медведя с забора, чтобы спасти своих собак
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danilov 02 Июня 2021 в 14:20:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 02.06.2021 в 14:51:50   # 779046
А говорят только в РФ медведи на велосипеде...Но молодец она смело.
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  Dimmon 02.06.2021 в 15:39:34   # 779050
можно было шваброй толкнуть или шлакоблоком (лежат справа) двинуть
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  Софруджу 02.06.2021 в 18:07:50   # 779063
Медведя на скаку остановит...
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  alpha_portal 02.06.2021 в 18:34:11   # 779068
Это не медведь. Это медведица с двумя медвежатами. Чудо что все живы остались.
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