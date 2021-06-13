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Если бы страны были планетами
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danilov 13 Июня 2021 в 12:54:58
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  Даун 13.06.2021 в 13:57:03   # 779698
Ватники по Пьяне больше всех отжали земли
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  Skype 13.06.2021 в 14:57:40   # 779701
Цитата: Даун от 13.06.2021 07:57:03
Ватники по Пьяне больше всех отжали земли


Эт точно, если бы не они, таскал бы в кепке воду на рисовые поля китайцев
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