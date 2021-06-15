Взрыв газовой заправки в Новосибирске

Quote:
Взрыв – хлопок.
Наводнение – подтопление.
Пожар – задымление.
Пожар с множеством трупов – возгорание.
Падение экономики – отрицательный рост.
Эпидемия – рост заболеваемости.
Крушение самолета – жесткая посадка.
Оккупация – возвращение в родную гавань.
Фашистская диктатура – суверенная демократия.
Агрессивная война – защита русских людей.
Кровавый диктатор – эффективный менеджер.
Террористические анклавы – народные республики.
Наводнение – подтопление.
Пожар – задымление.
Пожар с множеством трупов – возгорание.
Падение экономики – отрицательный рост.
Эпидемия – рост заболеваемости.
Крушение самолета – жесткая посадка.
Оккупация – возвращение в родную гавань.
Фашистская диктатура – суверенная демократия.
Агрессивная война – защита русских людей.
Кровавый диктатор – эффективный менеджер.
Террористические анклавы – народные республики.