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Взрыв газовой заправки в Новосибирске
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danilov 15 Июня 2021 в 09:49:06


Оборудование газовоза, находившегося в момент первого взрыва на территории АЗС, не было заземлено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 15.06.2021 в 10:11:39   # 779821
Не взрыв, а хлопок.

Quote:
Взрыв – хлопок.
Наводнение – подтопление.
Пожар – задымление.
Пожар с множеством трупов – возгорание.
Падение экономики – отрицательный рост.
Эпидемия – рост заболеваемости.
Крушение самолета – жесткая посадка.
Оккупация – возвращение в родную гавань.
Фашистская диктатура – суверенная демократия.
Агрессивная война – защита русских людей.
Кровавый диктатор – эффективный менеджер.
Террористические анклавы – народные республики.
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