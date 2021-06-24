Нашествие мух однодневок на Шалкаре

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danilov 24 Июня 2021 в 15:41:52
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Цитата: troll от 24.06.2021 11:02:41это всё ваши интернеты
ужас- это ваш лексикон...
ужас- это ваш лексикон...
Цитата: troll от 24.06.2021 11:02:41Удивляешься? А детишки, независимо от национальности, 7-9 лет и старше, играющие на улице с матерными словечками?
ужас- это ваш лексикон...
ужас- это ваш лексикон...
Цитата: звукач от 24.06.2021 12:39:54
сам могу конечно приложить крепким словцом,по службе не один год общался с уголовным контингентом - но от такого поганого мата уши в трубочку сворачиваются,хотя бы звук вырезали что ли.
сам могу конечно приложить крепким словцом,по службе не один год общался с уголовным контингентом - но от такого поганого мата уши в трубочку сворачиваются,хотя бы звук вырезали что ли.
Так не взлетит же.Тик токеры херовы.