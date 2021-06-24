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Нашествие мух однодневок на Шалкаре
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danilov 24 Июня 2021 в 15:41:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Эндрю 24.06.2021 в 16:19:40   # 780325
Мне одному кажется, что оба кривые вещают?А по сабжу даааа, жопа прям какая то, жесть лютая
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  troll 24.06.2021 в 17:02:41   # 780331
ужас- это ваш лексикон...
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  Эндрю 24.06.2021 в 18:03:12   # 780339
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  Zoggyla 24.06.2021 в 18:06:03   # 780340
Цитата: troll от 24.06.2021 11:02:41
ужас- это ваш лексикон...
Удивляешься? А детишки, независимо от национальности, 7-9 лет и старше, играющие на улице с матерными словечками?
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  звукач 24.06.2021 в 18:39:54   # 780346
сам могу конечно приложить крепким словцом,по службе не один год общался с уголовным контингентом - но от такого поганого мата уши в трубочку сворачиваются,хотя бы звук вырезали что ли.
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  Рамзес 24.06.2021 в 19:50:51   # 780353
Цитата: звукач от 24.06.2021 12:39:54
сам могу конечно приложить крепким словцом,по службе не один год общался с уголовным контингентом - но от такого поганого мата уши в трубочку сворачиваются,хотя бы звук вырезали что ли.

Так не взлетит же.Тик токеры херовы.
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  старик 24.06.2021 в 22:12:30   # 780369
У меня только тоже "ужас" на языке.
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