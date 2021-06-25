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ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender
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danilov 25 Июня 2021 в 14:16:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 25.06.2021 в 14:26:26   # 780431
Какого-то еврея слушал. Кедми что ли. Он говорит, что потопил бы, но матросов бы с воды поднял
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  Walter 25.06.2021 в 15:49:05   # 780437
а че не ебнули? надо было б. очконули?
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  звукач 25.06.2021 в 17:24:24   # 780443
Работенка еще та,нервишки надо железные иметь что бы вот так отдать приказ открыть огонь хоть и предупредительный.На британце тоже не игрушечные пушки и ракеты стоят.
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  Ал 25.06.2021 в 20:40:08   # 780459
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?

Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
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  звукач 25.06.2021 в 20:53:12   # 780462
Цитата: Ал от 25.06.2021 14:40:08
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?

Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
ну на Дефендере тоже не игрушки плывут - например крылатые ракеты SCALP не большая дальность конечно 250 км но по Крыму засадить вполне.А так то согласен - любой маленький конфликт вполне может перерости в во всеобщий пиздец.
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  Ал 25.06.2021 в 21:00:29   # 780464
Цитата: звукач от 25.06.2021 14:53:12
Цитата: Ал от 25.06.2021 14:40:08
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?

Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
ну на Дефендере тоже не игрушки плывут - например крылатые ракеты SCALP не большая дальность конечно 250 км но по Крыму засадить вполне.А так то согласен - любой маленький конфликт вполне может перерости в во всеобщий пиздец.
Крым тоже не безоружный. Если хотя бы с "Бастиона" жахнуть то команда может не успеть защитные маски надеть.
Так что консенсус.

Кстати, со слов британского журналюги было видно что самолеты летали без вооружения...
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  Ара горный 25.06.2021 в 21:09:20   # 780467
Quote:
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...


Да пока там пары раскочегарят в своих посудинах, Дефендер уже в Поти будет. Флот не самый мощный в мире у Рассеи. Единственный авианосец Кузя, который год в ремонте. После своего фэйлового похода к берегам Сирии, где он умудрился два палубных истребителя приводнить.
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  Ал 25.06.2021 в 21:14:10   # 780468
"Юморист", согласно конвенции Монтре ни Британия, ни даже США не могут весь свой флот в Черное море завести, так что реализовать преимущество сложно.

Особенно в свете того что США не успели поставить в Крыму свои базы.

В следующий раз ЧФ на сопровождение может более серьезную посудину отправить...
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  Ара горный 25.06.2021 в 21:20:10   # 780469
Если мазут успеют разогреть.

Дефендер красиво ушел от рассиянской посудины. Успели только вслед из 30мм многостволки в небо пальнуть. Вот и все, про бомбы можно и не говорить. Бомбили пуканы в штабе ВМФ.
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  Ал 25.06.2021 в 21:28:09   # 780471
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 15:20:10
Если мазут успеют разогреть.

Дефендер красиво ушел от рассиянской посудины. Успели только вслед из 30мм многостволки в небо пальнуть. Вот и все, про бомбы можно и не говорить. Бомбили пуканы в штабе ВМФ.
Так как твой пукан всегда разогрет, ты в следующий раз поможешь. )))

Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?
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  Ара горный 25.06.2021 в 21:28:44   # 780472
Quote:
"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.


https://ria.ru/20210624/esminets-1738446661.html
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  Ал 25.06.2021 в 21:29:35   # 780473
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 15:28:44
Quote:
"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.


https://ria.ru/20210624/esminets-1738446661.html
Quote:
Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.

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  Ара горный 25.06.2021 в 21:31:50   # 780474
Quote:

Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?


Х.З. Дильбар наверное, Олишера Усманова или еще какая пиписькомерка русского олигарха. Только Олишер не долбоеб за британским эсминцем гоняться, его могут за это лондонской прописки лишить.
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  Ал 25.06.2021 в 21:34:13   # 780475
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 15:31:50
Quote:

Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?


Х.З. Дильбар наверное, Олишера Усманова или еще какая пиписькомерка русского олигарха. Только Олишер не долбоеб за британским эсминцем гоняться, его могут за это лондонской прописки лишить.
С твоих слов выходит что кораблям из стран НАТО тоже слабо...
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  Ара горный 25.06.2021 в 21:40:46   # 780476
Ну по ходу я зогуглил, и Дильбар не догонит. У Олишерской посудины макс. 22 узла. Может у Абрамовича побыстрее яхта будет, или там у шейха какого... Ты там погугли, ведь ты знатный интернет червяк, а я пока чайку попью. Ютубчик позырю про Академега.
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  Ал 25.06.2021 в 21:45:33   # 780477
Похоже что постоянно обезьянничающий знаток Олишеровских яхт в познаниях касающихся ВМФ не силен.
Да и про упомянутую не знал, а зогуглил..


Отдельный привет примату "Мордве"... )))
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  Ара горный 25.06.2021 в 23:26:05   # 780484
Слился интернет мАл. Этого и следовало ожидать. Когда крыть нечем скатывается в пустую демагогию.

P.S. Тайкан вещь! 3.2 до сотни. Но сука почти 60 лямов наших денег.
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