ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender

Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...

ну на Дефендере тоже не игрушки плывут - например крылатые ракеты SCALP не большая дальность конечно 250 км но по Крыму засадить вполне.А так то согласен - любой маленький конфликт вполне может перерости в во всеобщий пиздец.

Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...

Если мазут успеют разогреть.Дефендер красиво ушел от рассиянской посудины. Успели только вслед из 30мм многостволки в небо пальнуть. Вот и все, про бомбы можно и не говорить. Бомбили пуканы в штабе ВМФ.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.