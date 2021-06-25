ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender

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danilov 25 Июня 2021 в 14:16:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
Цитата: Ал от 25.06.2021 14:40:08ну на Дефендере тоже не игрушки плывут - например крылатые ракеты SCALP не большая дальность конечно 250 км но по Крыму засадить вполне.А так то согласен - любой маленький конфликт вполне может перерости в во всеобщий пиздец.
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?
Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?
Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
Цитата: звукач от 25.06.2021 14:53:12Крым тоже не безоружный. Если хотя бы с "Бастиона" жахнуть то команда может не успеть защитные маски надеть.
Цитата: Ал от 25.06.2021 14:40:08ну на Дефендере тоже не игрушки плывут - например крылатые ракеты SCALP не большая дальность конечно 250 км но по Крыму засадить вполне.А так то согласен - любой маленький конфликт вполне может перерости в во всеобщий пиздец.
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?
Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
Никто не задумывался чем чревата стрельба по кораблю из военного блока?
Подобные морские инциденты с боевыми кораблями за одиночными исключениями обычно с помощью брандспойтов решались и изредка - тараном, но не стрельбой.
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
Так что консенсус.
Кстати, со слов британского журналюги было видно что самолеты летали без вооружения...
Ара горный 25.06.2021 в 21:09:20 # 780467
В данном случае поблизости не оказалось корабля с подходящим для этого водоизмещением...
Да пока там пары раскочегарят в своих посудинах, Дефендер уже в Поти будет. Флот не самый мощный в мире у Рассеи. Единственный авианосец Кузя, который год в ремонте. После своего фэйлового похода к берегам Сирии, где он умудрился два палубных истребителя приводнить.
Особенно в свете того что США не успели поставить в Крыму свои базы.
В следующий раз ЧФ на сопровождение может более серьезную посудину отправить...
Ара горный 25.06.2021 в 21:20:10 # 780469
Дефендер красиво ушел от рассиянской посудины. Успели только вслед из 30мм многостволки в небо пальнуть. Вот и все, про бомбы можно и не говорить. Бомбили пуканы в штабе ВМФ.
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 15:20:10Так как твой пукан всегда разогрет, ты в следующий раз поможешь. )))
Если мазут успеют разогреть.
Дефендер красиво ушел от рассиянской посудины. Успели только вслед из 30мм многостволки в небо пальнуть. Вот и все, про бомбы можно и не говорить. Бомбили пуканы в штабе ВМФ.
Если мазут успеют разогреть.
Дефендер красиво ушел от рассиянской посудины. Успели только вслед из 30мм многостволки в небо пальнуть. Вот и все, про бомбы можно и не говорить. Бомбили пуканы в штабе ВМФ.
Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?
Ара горный 25.06.2021 в 21:28:44 # 780472
"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738446661.html
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 15:28:44Quote:
Quote:
https://ria.ru/20210624/esminets-1738446661.html
Quote:
"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738446661.html
Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.
Ара горный 25.06.2021 в 21:31:50 # 780474
Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?
Х.З. Дильбар наверное, Олишера Усманова или еще какая пиписькомерка русского олигарха. Только Олишер не долбоеб за британским эсминцем гоняться, его могут за это лондонской прописки лишить.
Цитата: Ара горный от 25.06.2021 15:31:50С твоих слов выходит что кораблям из стран НАТО тоже слабо...
Quote:
Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?
Х.З. Дильбар наверное, Олишера Усманова или еще какая пиписькомерка русского олигарха. Только Олишер не долбоеб за британским эсминцем гоняться, его могут за это лондонской прописки лишить.
Quote:
Кстати, подскажи, посудина какой страны сумела бы Дефендер догнать?
Х.З. Дильбар наверное, Олишера Усманова или еще какая пиписькомерка русского олигарха. Только Олишер не долбоеб за британским эсминцем гоняться, его могут за это лондонской прописки лишить.
Ара горный 25.06.2021 в 21:40:46 # 780476
Да и про упомянутую не знал, а зогуглил..
Отдельный привет примату "Мордве"... )))
Ара горный 25.06.2021 в 23:26:05 # 780484
P.S. Тайкан вещь! 3.2 до сотни. Но сука почти 60 лямов наших денег.