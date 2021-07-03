Шаг 1988 г.

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danilov 03 Июля 2021 в 10:06:35
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Эпидемия полиомиелита в Японии и использование советской вакцины (1962 г)
История победы человечества над целым рядом недугов напрямую связана с практикой вакцинации. А еще – с сотрудничеством ученых разных стран, ставивших главную задачу выше политических предрассудков.
Спасение миллионов детей от полиомиелита стало возможным благодаря дружбе и сотрудничеству специалистов США и Советского Союза.
Полиомиелит, также известный как детский паралич, фиксировался медиками с древности. Однако понять причины недуга, стремительно убивавшего или превращавшего в калек совершенно здоровых детей, не удавалось в течение длительного времени.
В 1909 году Карл Ландштейнер совместно с Эрвином Поппером доказал инфекционную природу полиомиелита. Спустя несколько лет удалось установить, что кровяная сыворотка детей, которым удалось выздороветь, смешанная в стеклянном сосуде с культурой паралитических возбудителей, обладает способностью инактивировать эти возбудители. Таким образом, была теоретически доказана возможность разработки вакцины против полиомиелита.
В первые десятилетия XX века полиомиелит становится настоящим бичом в развитых странах. Стремительный рост населения городов приводит к такому же стремительному распространению заболевания. Только за три летних месяца 1921 года в Соединенных Штатах от полиомиелита погибли около 3000 человек, более 7000 человек остались инвалидами.
В основном, от недуга страдали дети, но были случаи заболевания из взрослых. Именно из-за полиомиелита оказался в инвалидном кресле будущий президент США Франклин Рузвельт.
К началу 1950-х годов количество случаев заболевания полиомиелитом ежегодно в США превысило отметку в 50 000. Стало очевидно, что спасти ситуацию может только массовая вакцинация.
Два американских ученых — Джонас Солк и Альберт Сейбин — предложили свои варианты вакцин. Солк использовал «убитую», инактивированную, вакцину. Её основой был полиовирус, выращенный в почечной ткани африканских мартышек.
Вариант Сейбина многим коллегам показался куда более рискованным. Он предложил живую пероральную вакцину, полагая, что это позволит достичь максимально надежного иммунитета.
Но в 1954 году, когда в США началась массовая вакцинация препаратом Солка, произошел большой скандал – несколько вакцинированных детей заболели полиомиелитом. Расследование показало, что произошло это из-за нарушения технологии производства, вследствие которого использовался не инактивированный, а живой вирус.
Это ЧП фактически закрыло возможность для Сейбина проводить массовые испытания своей вакцины в Соединенных Штатах. И тогда он обратился к своему другу и коллеге Михаилу Чумакову.
Чумаков начинал свою карьеру в Военно-медицинской лаборатории, где работал врачом-лаборантом по проблемам раневых инфекций. В 1937 году он принял участие в экспедиции Хабаровский край, участники которой изучали природу клещевого энцефалита. Случайно заразился и сам Чумаков. Тяжелый недуг обернулся для него потерей слуха и подвижности правой руки, но это не заставило его уйти из профессии.
Более того, он все время был на переднем краю, отправляясь туда, где фиксировались вспышки новых инфекционных заболеваний.
К началу 1950-х годов Чумаков превратился в ведущего советского вирусолога, уважаемого во всем мире. Работал он и с американцами, в том числе с Солком и Сейбином.
Советский Союз в начале 1950-х годов столкнулся с эпидемией полиомиелита, и во главе программы по разработке вакцины встал Чумаков.
Сейбин предложил Чумакову попробовать в СССР свои наработки, передав материалы советским специалистам. Опытный Чумаков оценил перспективы: если вакцина Солка обеспечивала 60-процентный результат, то вариант Сейбина теоретически обеспечивал результат, близкий к 100 процентам.
Но это нужно было проверить на практике. Советский вариант вакцин, основанный на работах Сейбина, был готов к 1956 году. Первыми испытателями стали ученые отдела вирусологии Ленинградского института экспериментальной медицины. Пробы со взрослыми показали отсутствие побочных эффектов. Но ведь вакцина прежде всего предназначалась детям!
Кто-то должен был стать первым, введя живую вакцину ребенку. Соратник Чумакова Анатолий Смородинцев решил, что первой станет его собственная внучка, 6-летняя Леночка. Естественно, ребенка посвящать в детали ученый не стал. Девочке просто дали печенье, на которое капнули вакцину.
Смородинцев был уверен в надежности препарата, но все-таки трудно представить, что он пережил в следующие несколько дней. Однако вскоре исследование показало — у Леночки появились антитела к полиомиелиту. После этого испытания стали носить массовый характер.
В Эстонской ССР с помощью массовой вакцинации удалось сбить мощную вспышку эпидемии. Число случаев заболевания полиомиелитом сократилось до единичных, а затем и вовсе сошло на нет.
В 1960 году в Советском Союзе начался серийный выпуск вакцины против полиомиелита. В течение последующих трех лет кампания вакцинации, охватившая миллионы советских детей, уложила полиомиелит на обе лопатки. Кривая заболеваемости стремительно пошла вниз, приближаясь к нулевой отметке.
Сейбин был счастлив. Нужно сказать, что Чумаков никогда не отрицал значение работ американца для создания советской вакцины, а Сейбин, в свою очередь, подчеркивал, что только талант и работоспособность Чумакова позволили наладить в кратчайшие сроки массовое производство вакцины и последующую массовую вакцинацию.
Американец в шутку именовал советского коллегу «генерал Чумаков», и это в какой-то степени было недалеко от истины — «армия» советского вирусолога выиграла жесточайшую схватку против полиомиелита.
Когда в СССР вспышку болезни задавили, под удар попала Япония. Вплоть до 1960 года местные медики на полиомиелит смотрели сквозь пальцы, полагая, что есть проблемы и посерьезнее. Но когда число случаев заболевания за год выросло в два раза, в стране началась настоящая паника.
Японцы получали вакцину Солка, но она, во-первых, была дорогой, а, во-вторых, обеспечивала далеко не 100-процентный результат. О том, что в СССР массово производят более эффективную вакцину, которая уже шла на экспорт в страны социалистического блока, узнали и в Токио. И это спровоцировало настоящий политический кризис.
Власти настаивали — у нас контракты с американскими производителями, а советский препарат вызывает серьезные сомнения в своей надежности. В общем, грубо говоря, риторика 60-летней давности не слишком отличалась от современных выпадов. А японские дети в это время умирали и становились калеками.
В 1961 году в Японии возникло общественное движение, требовавшее от властей обеспечить японцам доступ к советской вакцине. Отговорки правительства становились все более неубедительными — делегация японских специалистов, побывав в СССР, подтвердила, что советская вакцина надежна и к тому же выгодна для приобретения с точки зрения цены.
Летом 1961 года Япония оказалась на пороге самой настоящей революции. 19 июня разъяренные матери ворвались в здание Минздрава и потребовали у чиновников прямого ответа на вопрос, когда будет закуплена советская вакцина. Кабинет министров стал всерьез опасаться, что его не просто сместят, а развесят по токийским фонарям.
22 июня было объявлено о приобретении у Советского Союза 13 миллионов доз вакцины против полиомиелита.
Когда первый самолет «Аэрофлота» с партией вакцины приземлился в токийском аэропорту, его встречали тысячи людей. Встречали, видя в этом грузе надежду на спасение своих детей.
И надежда оправдалась — всего через несколько месяцев вспышка недуга сошла на нет.
Альберт Сейбин и Михаил Чумаков, спасшие жизнь и здоровье десятков миллионов детей, ушли из жизни с разницей всего в три месяца в 1993 году. Но память об их научном и человеческом подвиге останется навсегда.
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