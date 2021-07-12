Индийский штамм. «Дельта» / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским
danilov 13 Июля 2021 в 10:33:36
Более 700 смертей только за сутки — так «работает» новый штамм коронавируса в России. Передаётся легко, убивает быстро. В мае число смертей от COVID-19 выросло почти на 96,2% по сравнению с показателями годичной давности. «Дельта», или по-другому индийский штамм — почему он так опасен? Спасут ли от него уже созданные вакцины? Что может остановить третью волну? Правда ли, что медики не прививаются? В новом фильме из цикла «Эпидемия» Антон Красовский опять в «красной зоне». Ледовый дворец «Крылатское» — теперь ковидный госпиталь. Более 1 тысячи коек. Опять реанимация. Катастрофически много тех, кто моложе 40 лет. И всего десять вакцинированных.