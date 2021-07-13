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Сотрудник посольства США и железнодорожная стрелка
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danilov 13 Июля 2021 в 11:31:50
Это произошло у станции Осташков в Тверской области. На записи видно, как мужчина подходит к стрелке, ломает её и уносит с собой часть механизма.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 13.07.2021 в 13:05:40   # 781407
ну, теперь всем ясно, кто ссыт в подъездах...
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